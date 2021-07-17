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4 привычные пары продуктов, которые нельзя смешивать

Мы привыкли сочетать эти продукты между собой. Но ученые выяснили, что они мешают друг другу нормально усваиваться.

Рассмотрим случаи, когда употребление некоторых продуктов друг с другом совершенно бессмысленно. 

Кофе и бутерброды с сыром

Такой завтрак давно стал классическим. Но проблема в том, что кофеин препятствует нормальному усвоению кальция из сыра. Поэтому лучше употреблять эти продукты отдельно друг от друга.

Макароны и мясо

Ученые считают, что подобная комбинация может со временем спровоцировать сахарный диабет. В процессе пищеварения крахмалистые углеводы, которые содержатся в макаронах, превращаются в сахар. Когда он вступает в реакцию с белками из мяса, образовываются опасные соединения, способные стать причиной развития болезни. 

Гречка и молоко

Гречка и молочные продукты плохо сочетаются. Дело в том, что гречка богата железом, которое мешает усвоению кальция, содержащемуся в молоке. В результате продукты нейтрализуют пользу друг друга. 

Молочные продукты и бананы

Йогурт и банан - основа многих смузи. Но диетологи считают, что сладкие фрукты необходимо есть отдельно, чтобы они лучше перерабатывались организмом и не перегружали его лишними калориями.

ivona.bigmir.net


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