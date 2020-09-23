23 сентября 2020

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23 сентября 2020 16:35

10 самых полезных продуктов по мнению диетологов - ФОТО

Споров о правильном питании и диете много. Но есть и универсальные полезные продукты. Между постоянными спорами, мировые диетологи пришли к общему мнению о том, какие продукты питания наиболее полезные.

Черника

В пользе черники нет ни у кого никаких сомнений. Она содержит львиную долю антиоксидантов и витаминов. Обеспечивает противовоспалительное действие, оказывает, профилактический эффект против рака. И много других полезных свойств.  

Зелень  

Листовая зелень не только содержит в себе мало калорий, но и содержит целую гору витаминов - витамины А, К, С и много других. Это полезный и очень вкусный перекус.  

Авокадо  

Авокадо называют "божьим маслом". Он содержит в себе целую гору витаминов - K, C, B5 и B6, кальций, магний, фосфор. И много-много других. Одно авокадо в неделю и ты здорова.

Бобы  

Фасоль и другие бобовые содержат в себе огромное количество питательных веществ. Здесь много белка и клетчатки, бобовые снижают уровень холестерина и сахара в крови. Улучшает работу пищеварительного тракта.  

Чеснок

Чеснок - не любимый нами и не очень вкусный, но очень эффективный суперфуд. Он содержит в себе аллицин, который обладает многими целебными свойствами. Помогает бороться с вирусами, вредными бактериями и грибками.  

Лимон  

В лимоне содержится много витаминов и минералов. Он наполняет наш организм полезными веществами, укрепляет иммунную систему и улучшает работу пищеварения.  

Семена чиа  

В чиа много Омега-3 и антиоксидантов, клетчатки. В комплексе эти полезные вещества улучшают работу пищеварения и общее состояние организма.  

Ростки  

Пророщенная пшеница и другие съедобные ростки содержат сульфорафан, биохимическое питательное вещество, которое увеличивает количество противораковых энзимов в теле. В общем, это очень полезно и даже вкусно!  

Киноа  

Киноа - чистый протеин без вредного глютена. Содержит в себе все девять незаменимых аминокислот, магний, клетчатку, марганец и рибофлавин. А также всю группу витамина В.  

Лосось  

Поправочка: дикий лосось. В нем очень много жирных кислот Омега-3, мало токсинов. Омега-3 помогает уменьшить риск сердечных заболеваний, уменьшить уровень холестерина в крови.

edinstvennaya.ua


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