10 полезных завтраков взамен привычного меню - ФОТО

Порой жизнь складывается так, что завтракам в ней нет ни места, ни времени. Но годы внушений - от родителей и воспитателей до глянцевых журналов и диетологов - о пользе утреннего приема пищи берут свое. Зная важность утреннего приема пищи, мы расскажем о типичных ошибках и предложим на замену вкусные и полезные альтернативы для доброго утра.

НЕТ: яичница с беконом

Жареной на сливочном масле глазунье с жирным беконом найдется достойный ответ без холестерина.

ДА: омлет с курицей с овощами

Достаточно смешать пару яиц с остатками куриной грудки или кусочками индейки и любыми овощами (стручковая фасоль, брокколи, шампиньоны или помидоры), посолить, разлить в силиконовые формочки для маффинов, поставить в духовку и уйти рисовать стрелки. Ни капли масла, между прочим.

НЕТ: сырники с вареньем и сметаной

В сырниках прекрасно все, кроме излишнего количества муки, сахара и обжаривания на масле. Ну и варенье говорит само за себя. Как и жирная сметана.

ДА: сырники в силиконовых формочках с ягодным соусом

Опять выручат силиконовые формочки для маффинов и привычный рецепт любимых сырников с уменьшенным количеством или совсем без муки. Пока сырники пекутся в духовке без капли масла, за 30 секунд блендером можно взбить ягоды в чудесный соус. А сметану заменить на простой несладкий йогурт.

НЕТ: блинчики и оладьи из муки высшего сорта

Готовая блинная смесь или мука высшего сорта в сочетании с жирным молоком - не то, с чего стоит начинать день.

ДА: блинчики и оладьи из гречневой, овсяной или цельнозерновой муки

Сделать блинчики на воде или обезжиренном молоке. Или однажды воскресным утром попробовать овсяные панкейки: перемолоть овсяные хлопья (50 г.) в муку, пюрировать половину не очень спелого банана, добавить 2 яйца, 1 чл какао-порошка и порцию сахарозаменителя или меда. Перемешать. Если густо - добавить молоко. Выпекать на хорошо прогретой антипригарной сковороде без масла, на небольшом огне.

НЕТ: тосты с маслом и джемом / медом

Способны устроить взлет сахара в крови, но не способны насытить энергией надолго, а значит, далеко на тостах не уедешь.

ДА: тосты из цельнозернового хлеба с хумусом / гуакамоле / бананом

Идеальная замена, которая даст продержаться до самого обеда. Хумус (вареный нут, кунжутная паста, соль, чеснок) и гуакамоле (авокадо, помидор, лук, чили, соль) отлично взбиваются блендером за минуту. А банан можно размять вилкой вместе с клубникой или просто выложить кусочками на тонкий слой арахисовой пасты.

НЕТ: сосиски

Незаменимых у нас нет, но чем же заменить этот минимум мяса, максимум жира, солей, фосфатов и нитрата натрия? Практически ничем.

ДА: домашняя буженина из индейки

Нашпиговать приправами, натереть солью, завернуть в фольгу и сунуть в духовку филе индейки не намного сложнее, чем отварить и очистить от целлофана пару-тройку сосисок. Бонус - большого куска хватит на несколько завтраков.

НЕТ: сладкий йогурт

Высокое содержание сахара в покупных фруктовых йогуртах и низкое содержание полезных веществ как бы намекают о скорейшей замене.

ДА: смузи

Овощные и фруктовые, смешать, но не взбалтывать. Любимые сочетания: мандарин + клубника + черника + банан или зеленый салат + банан + огурец.

НЕТ: сладкие гренки или вафли

Много масла и много сахара - вот успех приготовления и того, и другого. Отлично подходят для завтрака, но точно не чаще пары раз в году.

ДА: лаваш в вафельнице с начинкой

Завернуть в лаваш любую начинку: немного творога и зелени, банан, изюм и орешки, сладкую кукурузу, моцареллу и базилик. Обжарить на сухой сковороде или засунуть в вафельницу, чтобы не простаивала.

НЕТ: сладкий творог или творожные сырки

Творог - это, безусловно, полезно. Вот только в основе такого завтрака лежит не творог, а сахар. Кроме него в сырках можно найти растительные жиры, консерванты и ароматизаторы в отнюдь не символических количествах.

ДА: запеканка с грушей и соусом из свежих ягод - творог, яйцо, пара ложек муки, ваниль и немного сахара или сахарозаменителя взбить, добавить нарезанную кубиками большую грушу и запекать в антипригарной форме до золотистой корочки. Можно попробовать растянуть на несколько завтраков, хотя это слишком вкусно.

НЕТ: кофе и сигареты

Концептуально, но очень спорно.

ДА: лавандовый раф и батончик мюсли с сухофруктами или хлебец

Хипстерская альтернатива богемному завтраку.

НЕТ: ничего

Пожалуй, самый популярный среди завтраков во всем мире. Но для разнообразия стоит попробовать что-нибудь еще.

ДА: стакан воды или зеленый чай с ложкой меда и немного орехов

Все-таки лучше, чем ничего, и уже похоже на настоящий завтрак.