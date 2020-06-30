7 рецептов освежающих напитков

С наступлением лета у многих аппетит снижается, а жажда возрастает. Хочется чего-то освежающего. Вместо того, чтобы покупать в магазинах газированную воду или соки, можно приготовить вкусные напитки самостоятельно. Потребуется немного времени и хороший рецепт. Наша подборка в этом поможет.

Клубничный лимонад с мятой

Клубничный лимонад можно готовить как из свежей, так и из замороженной клубники. Но пока длится ягодный сезон, готовь из свежей. Из трав в напиток стоит обязательно добавить мяту и эстрагон. А пропорции ингредиентов советуем увеличить, потому что такой вкусный лимонад уж очень быстро заканчивается.

Огуречный лимонад

Это необычный, но очень полезный напиток. В состав лимонада, кроме огурца, входит сельдерей и базилик, которые содержат множество полезных витаминов и микроэлементов. Вкус готового лимонада получается насыщенный, с приятной кислинкой лимона. Сладость напитка можно регулировать, чуть добавив или убавив сахар. Воду используй минеральную без газа или обычную фильтрованную. По желанию сельдерей в лимонад можно не добавлять.

Арбузный фреш с мятой и лимоном

Сезон арбузов еще не настал, но где-то их уже можно купить, поэтому делимся рецептом освежающего напитка на основе арбуза с добавлением лимона и мяты. Это отличный вариант получить глоток свежести в жаркий летний день и дома почувствовать себя как на веранде роскошного ресторана.

Домашний лимонад "Тархун"

Лимонад "Тархун", приготовленный самостоятельно, получается во много раз вкуснее покупного. Да и готовится намного проще, чем ты можешь себе представить!

Напиток с яблоком и корицей

Яблочная вода с корицей относится к разряду детокс напитков, а также прекрасно освежает и утоляет жажду. Напиток хорош и в тёплом, и в холодном виде. Если взять сладкое яблоко, то мёд можно не добавлять.

Морс клюквенно-смородиновый

Морс - удивительный напиток. Летом - освежает, зимой - согревает. Вариантов приготовления множество. Самый простой - смешать ягоды с сахаром, залить водой и довести до кипения, но это получится компот, а витаминов практически не останется. Лучше приготовить морс, сохранив в нем максимум витаминов. Сладость напитка регулируй по вкусу. В морс также можно добавить цедру лимона или лимонный сок, натертый на терке имбирь, гвоздику или корицу - каждый раз будут получаться все новые и новые вкусовые оттенки.

Освежающий лимонад

Это классический лимонад на основе апельсина и лимона. Готовится просто, быстро и требует совсем немного ингредиентов. Не забудь предварительно заморозить фрукты минимум на 3 часа, чтобы ушла вся горечь из кожуры.