Помидоры и баклажаны опасно есть часто - Вот почему

Семейство пасленовых включает в себя более 200 видов растений, и большинство из них - несъедобны, а значит вреда для организма никакого не несут. Однако к ним так же относятся такие популярные в нашем рационе овощи, как помидоры, баклажаны, картофель и все виды перца, кроме черного (еще табак, но о его вреде вы и так все знаете). Сейчас в это сложно поверить, но на протяжении многих столетий эти продукты считались ядовитыми и в пищу не употреблялись совсем. Рассказываем, почему в этом мнении все же есть доля правды.

Почему пасленовые вредны для организма?

Все растения семейства пасленовых содержат алкалоид соланин. Он способен оказывать негативное влияние на протекание целого ряда процессов в организме. В первую очередь избыток соланина в организме отразится на состоянии пищеварительной системы. Соланин может нарушать работу кишечника и пагубно влиять на уровень кислотности желудка, тем самым провоцируя воспаление на разных участках ЖКТ.

Кроме того, соланин способен блокировать выработку некоторых нейромедиаторов, что может привести к нервной дисфункции и нарушениям в работе парасимпатической нервной системы. Это вещество напрямую влияет на работу сердечной мышцы, может спровоцировать аритмию и тахикардию. Более того, соланин воздействует на работу щитовидной железы, что в последствии может привести к повышению уровня тревожности и увеличить риск возникновения депрессии.

Помимо соланина пасленовые содержат кальцитриол, который повышает усваиваемость кальция организмом. Если кальция становится слишком много, он начинает накапливаться в мягких тканях, суставах и стенках кровеносных сосудов. Это ведет к целому ряду неприятных последствий: хронические боли в суставах, мышечные боли, снижение прочности кровеносных сосудов и их кальцификация.

Чем заменить пасленовые?

Несмотря на все вышеперечисленное, полностью исключать картофель, помидоры и баклажаны из своего рациона не обязательно - просто пересмотрите частоту их употребления. Не стоит есть продукты семейства пасленовых каждый день. Для приготовления пюре, вместо обычного картофеля, используйте батат или цветную капусту - это не менее вкусно, а пользы для организма в разы больше. Если вы любите баклажаны, лучше замените их на кабачки. При внешнем и вкусовом сходстве с баклажаном, кабачок - не пасленовое, а тыквенное, и вреда организму не принесет. Что касается чили - используйте вместо него черный перец или сухую горчицу.

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