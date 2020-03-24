Какая крупа самая полезная?

О крупах в этом году говорили и спорили, пожалуй, даже слишком много. Обсуждалось все: от калорийности до содержания глютена. Некоторые крупы действительно обладают таким большим количеством полезных свойств, что на них стоит обратить самое пристальное внимание. Мы по полочкам разобрали свойства самых различных злаковых и выбрали самые полезные из них.

Можно выделить несколько путей оценки пользы круп для организма: по содержанию глютена, кислотности и количеству клетчатки. Рассмотрим каждый пункт по отдельности.

Крупы с глютеном

Больше всего глютена содержат такие крупы, как рожь, ячмень, пшеница, булгур, кускус и полба. Последняя содержит меньше глютена, чем другие крупы из пшеницы, и больше витаминов группы В. Также стоит обратить внимание на полезные свойства перловой крупы. Несмотря на то что в ней содержится много глютена, она также богата калием, белком, фосфором и клетчаткой.

Среди круп, не содержащих глютен, следует отметить следующие:

Амарант. Амарант - отличный источник белка, клетчатки, калия, кальция, железа и различных витаминов. Он отличный помощник в строительстве здоровых костей, а также нормализует пищеварительные процессы. Также, благодаря содержанию сквалена, он насыщает ткани кислородом и укрепляет иммунитет.

Калорийность - 371 ккал на 100 г продукта. Противопоказан при острых патологиях желудочно-кишечного тракта.

Калорийность - 371 ккал на 100 г продукта. Противопоказан при острых патологиях желудочно-кишечного тракта. Рис. Всем знакомый и многими любимый белый рис, к сожалению, содержит большое количество углеводов, мало клетчатки и питательных веществ. Но его родственник - коричневый, неочищенный рис - нормализует работу желудочно-кишечного тракта, обладает низкой калорийностью, невысоким (по сравнению с белым рисом) гликемическим индексом. Также он полезен для сердечно-сосудистой системы, участвует в снижении уровня усвояемого холестерина, обеспечивает организм марганцем.

Калорийность - от 280 до 370 ккал, при варке калорийность снижается до 110-140 ккал.

Калорийность - от 280 до 370 ккал, при варке калорийность снижается до 110-140 ккал. Гречневая крупа - представитель идеального сочетания пищевой ценности и низкой калорийности. Не содержит глютен и не повышает значимо уровень глюкозы в крови. Она богата белком, железом, магнием, витамином С, рутином, что очень важно для профилактики железодефицита, красоты волос, кожи и ногтей, работы сердечно-сосудистой системы. Содержит витамины группы В, витамин Е и незаменимые аминокислоты.

Калорийность - 110 ккал на 100 г сухого вещества.

Калорийность - 110 ккал на 100 г сухого вещества. Кукурузная крупа. Несомненным плюсом этой крупы является медленное поступление энергии от нее в организм, поэтому есть после ее употребления хочется позже. Она содержит большое количество магния, различных витаминов, калия, антиоксидантов, что полезно для сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной системы. По количеству клетчатки превышает ячмень, рис и пшеницу. При выборе крупы важно убедиться, что она не содержит ГМО, так как в продукции из кукурузы подобные технологии используются очень часто.

Калорийность - 86 ккал на 100 г вещества. Противопоказана при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Калорийность - 86 ккал на 100 г вещества. Противопоказана при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Киноа. Крупа, завоевавшая особую популярность в этом году, содержит белок, антиоксиданты, большое количество витаминов и минералов. Также это хороший источник растительного белка, содержащего все ценные аминокислоты.

Калорийность - 120 ккал и низкий гликемический индекс.

Калорийность - 120 ккал и низкий гликемический индекс. Лен. Крупа, содержащая магний, калий, натрий, кальций, витамины группы В. Укрепляет иммунную систему, облегчает проявления ПМС, укрепляет связки, хрящи, суставы и стимулирует выработку коллагена.

Обладает невысокой калорийностью - всего 312 ккал на 100 г каши.

Обладает невысокой калорийностью - всего 312 ккал на 100 г каши. Пшено. В этой крупе содержится большое количество клетчатки, а также она имеет низкий гликемический индекс, что очень полезно при нарушении углеводного обмена. Но, к сожалению, эта крупа не подходит для регулярного употребления при сахарном диабете и при наличии болезней поджелудочной железы из-за большого количества углеводов. Также ее не рекомендуют к употреблению при подозрении или наличии непереносимости глютена.

Высокая калорийность - 337 ккал.

Существует и другая система оценки круп - по кислотности

К кислым крупам относятся кукуруза, рис, пшеница. При их активном употреблении ускоряются процессы старения, уменьшается длина теломер митохондрий, увеличивается биологический возраст, растет количество очагов хронического и острого воспаления. Также стоит учитывать количество клетчатки в крупе и ее гликемический индекс.

Антирекорд по этим пунктам имеют белый (шлифованный) рис, манка, овсяные хлопья и "заваривающаяся" кипятком овсянка.

Суммируя вышесказанное, безусловными лидерами являются гречиха, киноа и овсянка.

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook