5 жирных продуктов, которые помогут похудеть

Первая заповедь диетологов гласит: наше тело нуждается в трех главных питательных веществах - белках, углеводах и жирах. И последние из ключевого списка никто не отменял. Но! Не все жиры одинаково полезны, и важно научиться отличать правильные от вредных. Первые помогают производить сексуальные гормоны, поддерживать умственную активность (60 % клеток мозга - жир!), стабилизировать сахар в крови. Более того, правильный жир откладывается не на талии или бедрах, а хранится в мышцах, костном мозге и органах нервной системы. Чтобы мы лучше усваивали все питательные вещества из овощей (особенно красного, оранжевого и желтого цвета), их необходимо употреблять "вприкуску" с полезными жирами. Представляем нашу великолепную пятерку.

КОКОСОВОЕ МАСЛО

Только ленивый еще не поет ему дифирамбы: и для щитовидки оно полезно, и волосы заставляет блестеть, и эластичность кожи улучшает. Помимо этого кокосовое масло ускоряет метаболизм и помогает сжигать до 120 дополнительных калорий в сутки. К тому же это единственное масло, которое не разрушается под воздействием высоких температур (в отличие, скажем, от любимого оливкового) - на нем можно жарить все что угодно: оно не становится канцерогенным, а после нагрева, напротив, поможет очистить организм.

ЛОСОСЬ

Кладезь заветных жиров Омега-3 и Омега-6 и просто невероятно вкусный продукт (попробуйте этот рецепт) - когда мы получаем удовольствие от блюда, то и наедаемся быстрее, и нас дольше не тянет к очередной порции. А еще лосось - это отличный источник белка и витамина А, которые способствуют нормализации обмена веществ. Твердая пятерка в области диетологии!

ОРЕХИ

Еще один довольно калорийный продукт (в ничтожной порции из 18-20 штук содержится около 200 калорий), который может пойти на пользу вашей диете. Исследования показывают, что люди, которые регулярно едят орехи, обладают более низким индексом массы тела. Срабатывает эффект насыщения - благодаря орехам вы не "кусочничаете" и заметно увеличиваете интервал между приемами пищи, в конечном итоге потребляя меньше калорий. Кроме того, они участвуют в производстве серотонина - вещества, которое снижает аппетит и стабилизирует психическое состояние. Особенно это касается миндаля, грецких и кедровых орешков.

АВОКАДО

В 1998 году авокадо занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт в мире. Он на треть состоит из растительных ненасыщенных жиров, которые не повышают уровень холестерина и необходимы для эластичности всех галогенсодержащих структур организма. Английские исследования показывают: люди, которые едят на обед половину авокадо, чувствуют большую удовлетворенность от ланча, не испытывают чувство голода пять часов и, благодаря каротиноидам, продлевают свою молодость на клеточном уровне.

ЖЕСТКИЕ СОРТА СЫРОВ

Несмотря на тот факт, что сыр часто дискредитируют за высокую калорийность, научные данные свидетельствуют о том, что он не заслуживает столь плохой репутации. По некоторым данным, люди, которые искусственно снижают потребление калорий, но при этом добавляют в рацион больше молочных продуктов средней жирности, теряют вес быстрее в сравнении с теми, кто держится от них подальше. Это связано с кальцием, который уменьшает впитываемость жиров. Есть также основания полагать, что определенные кислоты в твердых выдержанных сырах могут ускорить метаболизм. Отличный аргумент, чтобы посыпать пиццу и пасту дополнительной порцией пармезана.

Elle.ru

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