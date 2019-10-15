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15 октября 2019 12:15

Вкусный и простой рецепт пирога от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова часто радует своих подписчиков в Instagram вкусными рецептами выпечки. На этот раз мы представляем рецепт тертого пирога из совершенно не капризного теста с домашним абрикосовым джемом.

Для его приготовления Иля смешала 200 г растопленного сливочного масла и стакан сахарного песка. Взбила чуть вилкой. Следом добавила 2 яйца, пакетик ванильного сахара и добавила в 2 приема 3 стакана муки и 1 ч.л. разрыхлителя. Поделила тесто на две части. Одну часть размазала в форме круга на смазанный растительным маслом противень, а другую завернула в пакет и убрала в морозильник. На первую часть добротно выложила джем. Далее фуд-блогер должна была воспользоваться теркой, чтоб натереть второе тесто на поверхность джема, но терка на даче, где она была в тот момент, иступилась, и она раскатала тесто в тонкий пласт, нарезала на ленты и выложила их на поверхность джема.

Пирог выпекается при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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