Фруктово-овощные смузи для летних завтраков - 7 сочетаний - ФОТО

Летом хочется завтракать более легко и полезно, подкрепляя организм витаминами для энергичного дня. Лучшего способа, чем фруктово-овощные смузи с утра пораньше, диетологи пока не придумали. Предлагаем проявить фантазию и начать день с полезного витаминного коктейля из фруктов и овощей.

БАНАН + ШПИНАТ

Сочетание банана и шпината обеспечит вас калием и магнием, которые благотворно влияют на работу сердца.

Ингредиенты:

1 банан

250 мл молока или любого заменителя молока

2 большие горсти свежего шпината

Лед по вкусу

Приготовление:

Банан поломать на куски, взбить с молоком и шпинатом до однородности.

В жаркий день можно добавить лед.

ЛИМОН + ОГУРЕЦ + ЯБЛОКО

Соскучившимся по витамину С рекомендуется ударить по цитрусовым - такой оригинальный зеленый смузи очень полезен для общего тонуса организма.

Ингредиенты:

1 стебель сельдерея

Половина очищенного огурца

Половина очищенного зеленого яблока

250 мл миндального молока

Половина лимона

1 столовая ложка семян чиа

Приготовление:

Сельдерей, огурец и яблоко порубить на мелкие кубики, взбить с молоком и чиа.

Добавить лимонный сок.

ГОЛУБИКА + АВОКАДО

Таким питательным коктейлем можно смело заменить завтрак полностью - густой смузи обеспечит вас необходимыми калориями до самого обеда.

Ингредиенты:

250 мл воды

250 гр свежей голубики

1 банан

Половина спелого авокадо, порезанного на дольки

2 горсти шпината

1 столовая ложка агавы

Лед

Приготовление:

Все ингредиенты выложить в блендер и смешать до однородности.

КЕЙЛ + ЯГОДЫ + БАНАН

Еще один вариант "зеленого" смузи, но гораздо менее калорийный, чем с авокадо. Такой микс идеально подойдет для утренней пробежки.

Ингредиенты:

125 гр мелко порубленной петрушки

4 листа кейла

250 гр свежих ягод на выбор

1 банан

1 чайная ложка муки из льняного семени

Приготовление:

Петрушку промыть и мелко порубить, кейл очистить, оставив только листья.

Выложить зелень и ягоды, а также кусочки банана в блендер и смешать вместе со льняной мукой.

МОРКОВЬ + БАНАН + ШПИНАТ

Богатый протеином и клетчаткой смузи - прекрасный вариант для тех, кто сидит на детокс-диете.

Ингредиенты:

2 средних моркови

Половина банана

500 гр шпината

250 гр соевого молока

Чайная ложка желтого изюма

Половина чайной ложки корицы

Щепотка гвоздики

3 кубика льда

Приготовление:

Морковь и банан порезать, выложить вместе со шпинатом и соевым молоком в блендер.

Сверху посыпать изюм и специи, добавить лед.

Все взбивать на медленном режиме до однородности.

ОГУРЕЦ + ПАПАЙЯ + АНАНАС

Взрывной тропический микс подойдет для утра после вечеринки - он незамедлительно взбодрит и настроит на позитивный лад.

Ингредиенты:

125 гр очищенного свежего ананаса

Половина крупного неочищенного огурца

125 гр очищенной папайи

1 замороженный банан

250 мл охлажденной кокосовой воды

500 гр шпината

4 кубика льда

Приготовление:

Ананас и папайю очистить и порезать кубиками, банан чуть-чуть разморозить и порезать кубиками, огурец порезать дольками.

Все смешать с кокосовой водой, шпинатом и льдом и взбить в блендере до однородности.

АВОКАДО + ГРУША + ВИНОГРАД

Патентованный самым известным селебрити-фитнес-тренером Хайли Пастернаком смузи из груши, шпината, зеленого винограда, авокадо и греческого йогурта обещает эффективные результаты мечтающим похудеть.

Ингредиенты:

500 гр шпината

1 свежая очищенная груша

15 зеленых виноградин

3 столовые ложки натурального греческого йогурта

Половина спелого авокадо

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

Приготовление:

Виноград порезать на половинки, грушу порезать кубиками.

Смешать все ингредиенты в блендере до однородности.

Elle.ru

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