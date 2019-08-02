Фруктово-овощные смузи для летних завтраков - 7 сочетаний - ФОТО

Летом хочется завтракать более легко и полезно, подкрепляя организм витаминами для энергичного дня. Лучшего способа, чем фруктово-овощные смузи с утра пораньше, диетологи пока не придумали. Предлагаем проявить фантазию и начать день с полезного витаминного коктейля из фруктов и овощей.
БАНАН + ШПИНАТ
Сочетание банана и шпината обеспечит вас калием и магнием, которые благотворно влияют на работу сердца.
Ингредиенты:
- 1 банан
- 250 мл молока или любого заменителя молока
- 2 большие горсти свежего шпината
- Лед по вкусу
Приготовление:
Банан поломать на куски, взбить с молоком и шпинатом до однородности.
В жаркий день можно добавить лед.
ЛИМОН + ОГУРЕЦ + ЯБЛОКО
Соскучившимся по витамину С рекомендуется ударить по цитрусовым - такой оригинальный зеленый смузи очень полезен для общего тонуса организма.
Ингредиенты:
- 1 стебель сельдерея
- Половина очищенного огурца
- Половина очищенного зеленого яблока
- 250 мл миндального молока
- Половина лимона
- 1 столовая ложка семян чиа
Приготовление:
Сельдерей, огурец и яблоко порубить на мелкие кубики, взбить с молоком и чиа.
Добавить лимонный сок.
ГОЛУБИКА + АВОКАДО
Таким питательным коктейлем можно смело заменить завтрак полностью - густой смузи обеспечит вас необходимыми калориями до самого обеда.
Ингредиенты:
- 250 мл воды
- 250 гр свежей голубики
- 1 банан
- Половина спелого авокадо, порезанного на дольки
- 2 горсти шпината
- 1 столовая ложка агавы
- Лед
Приготовление:
Все ингредиенты выложить в блендер и смешать до однородности.
КЕЙЛ + ЯГОДЫ + БАНАН
Еще один вариант "зеленого" смузи, но гораздо менее калорийный, чем с авокадо. Такой микс идеально подойдет для утренней пробежки.
Ингредиенты:
- 125 гр мелко порубленной петрушки
- 4 листа кейла
- 250 гр свежих ягод на выбор
- 1 банан
- 1 чайная ложка муки из льняного семени
Приготовление:
Петрушку промыть и мелко порубить, кейл очистить, оставив только листья.
Выложить зелень и ягоды, а также кусочки банана в блендер и смешать вместе со льняной мукой.
МОРКОВЬ + БАНАН + ШПИНАТ
Богатый протеином и клетчаткой смузи - прекрасный вариант для тех, кто сидит на детокс-диете.
Ингредиенты:
- 2 средних моркови
- Половина банана
- 500 гр шпината
- 250 гр соевого молока
- Чайная ложка желтого изюма
- Половина чайной ложки корицы
- Щепотка гвоздики
- 3 кубика льда
Приготовление:
Морковь и банан порезать, выложить вместе со шпинатом и соевым молоком в блендер.
Сверху посыпать изюм и специи, добавить лед.
Все взбивать на медленном режиме до однородности.
ОГУРЕЦ + ПАПАЙЯ + АНАНАС
Взрывной тропический микс подойдет для утра после вечеринки - он незамедлительно взбодрит и настроит на позитивный лад.
Ингредиенты:
- 125 гр очищенного свежего ананаса
- Половина крупного неочищенного огурца
- 125 гр очищенной папайи
- 1 замороженный банан
- 250 мл охлажденной кокосовой воды
- 500 гр шпината
- 4 кубика льда
Приготовление:
Ананас и папайю очистить и порезать кубиками, банан чуть-чуть разморозить и порезать кубиками, огурец порезать дольками.
Все смешать с кокосовой водой, шпинатом и льдом и взбить в блендере до однородности.
АВОКАДО + ГРУША + ВИНОГРАД
Патентованный самым известным селебрити-фитнес-тренером Хайли Пастернаком смузи из груши, шпината, зеленого винограда, авокадо и греческого йогурта обещает эффективные результаты мечтающим похудеть.
Ингредиенты:
- 500 гр шпината
- 1 свежая очищенная груша
- 15 зеленых виноградин
- 3 столовые ложки натурального греческого йогурта
- Половина спелого авокадо
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
Приготовление:
Виноград порезать на половинки, грушу порезать кубиками.
Смешать все ингредиенты в блендере до однородности.
Elle.ru
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