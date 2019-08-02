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5 неочевидных вещей, которые нас утомляют

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5 неочевидных вещей, которые нас утомляют
Фруктово-овощные смузи для летних завтраков - 7 сочетаний <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

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Фруктово-овощные смузи для летних завтраков - 7 сочетаний - ФОТО
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2 августа 2019 10:20

Фруктово-овощные смузи для летних завтраков - 7 сочетаний - ФОТО

Летом хочется завтракать более легко и полезно, подкрепляя организм витаминами для энергичного дня. Лучшего способа, чем фруктово-овощные смузи с утра пораньше, диетологи пока не придумали. Предлагаем проявить фантазию и начать день с полезного витаминного коктейля из фруктов и овощей.

БАНАН + ШПИНАТ

Сочетание банана и шпината обеспечит вас калием и магнием, которые благотворно влияют на работу сердца.

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 250 мл молока или любого заменителя молока
  • 2 большие горсти свежего шпината
  • Лед по вкусу

Приготовление:

Банан поломать на куски, взбить с молоком и шпинатом до однородности.

В жаркий день можно добавить лед.

ЛИМОН + ОГУРЕЦ + ЯБЛОКО

Соскучившимся по витамину С рекомендуется ударить по цитрусовым - такой оригинальный зеленый смузи очень полезен для общего тонуса организма.

Ингредиенты:

  • 1 стебель сельдерея
  • Половина очищенного огурца
  • Половина очищенного зеленого яблока
  • 250 мл миндального молока
  • Половина лимона
  • 1 столовая ложка семян чиа

Приготовление:

Сельдерей, огурец и яблоко порубить на мелкие кубики, взбить с молоком и чиа.

Добавить лимонный сок.

ГОЛУБИКА + АВОКАДО

Таким питательным коктейлем можно смело заменить завтрак полностью - густой смузи обеспечит вас необходимыми калориями до самого обеда.

Ингредиенты:

  • 250 мл воды
  • 250 гр свежей голубики
  • 1 банан
  • Половина спелого авокадо, порезанного на дольки
  • 2 горсти шпината
  • 1 столовая ложка агавы
  • Лед

Приготовление:

Все ингредиенты выложить в блендер и смешать до однородности.

КЕЙЛ + ЯГОДЫ + БАНАН

Еще один вариант "зеленого" смузи, но гораздо менее калорийный, чем с авокадо. Такой микс идеально подойдет для утренней пробежки.

Ингредиенты:

  • 125 гр мелко порубленной петрушки
  • 4 листа кейла
  • 250 гр свежих ягод на выбор
  • 1 банан
  • 1 чайная ложка муки из льняного семени

Приготовление:

Петрушку промыть и мелко порубить, кейл очистить, оставив только листья.

Выложить зелень и ягоды, а также кусочки банана в блендер и смешать вместе со льняной мукой.

МОРКОВЬ + БАНАН + ШПИНАТ

Богатый протеином и клетчаткой смузи - прекрасный вариант для тех, кто сидит на детокс-диете.

Ингредиенты:

  • 2 средних моркови
  • Половина банана
  • 500 гр шпината
  • 250 гр соевого молока
  • Чайная ложка желтого изюма
  • Половина чайной ложки корицы
  • Щепотка гвоздики
  • 3 кубика льда

Приготовление:

Морковь и банан порезать, выложить вместе со шпинатом и соевым молоком в блендер.

Сверху посыпать изюм и специи, добавить лед.

Все взбивать на медленном режиме до однородности.

ОГУРЕЦ + ПАПАЙЯ + АНАНАС

Взрывной тропический микс подойдет для утра после вечеринки - он незамедлительно взбодрит и настроит на позитивный лад.

Ингредиенты:

  • 125 гр очищенного свежего ананаса
  • Половина крупного неочищенного огурца
  • 125 гр очищенной папайи
  • 1 замороженный банан
  • 250 мл охлажденной кокосовой воды
  • 500 гр шпината
  • 4 кубика льда

Приготовление:

Ананас и папайю очистить и порезать кубиками, банан чуть-чуть разморозить и порезать кубиками, огурец порезать дольками.

Все смешать с кокосовой водой, шпинатом и льдом и взбить в блендере до однородности.

АВОКАДО + ГРУША + ВИНОГРАД

Патентованный самым известным селебрити-фитнес-тренером Хайли Пастернаком смузи из груши, шпината, зеленого винограда, авокадо и греческого йогурта обещает эффективные результаты мечтающим похудеть.

Ингредиенты:

  • 500 гр шпината
  • 1 свежая очищенная груша
  • 15 зеленых виноградин
  • 3 столовые ложки натурального греческого йогурта
  • Половина спелого авокадо
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

Приготовление:

Виноград порезать на половинки, грушу порезать кубиками.

Смешать все ингредиенты в блендере до однородности.

Elle.ru

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