Бакинское курабье - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась рецептом классического бакинского курабье. Отличительным признаком бакинского курабье можно считать присутствие повидла в центре розочки из песочного теста.

Способ приготовления:

1) Размягченное сливочное масло (200 гр) смешать с сахарной пудрой (80 гр) , тщательно перемешать.

2) Добавить яичные белки (2 шт) комнатной температуры, ванилин (5 гр) и перемешать, всыпать муку (320 гр) и замесить мягкое тесто. Переложить в корнетик с насадкой в виде звездочки и выдавить на противень печенье.

3) Серединку у печенья слегка прижать пальцем и в углубление положить немного повидла или мармелада (у меня абрикосовый) .

4) Выпекать при температуре 210-220*С 10-12 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook