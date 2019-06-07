7 июня 2019

отправить статью
Как на собеседовании договориться о хорошей зарплате?

Карьера

10:16

  • 115
Как на собеседовании договориться о хорошей зарплате?
Бакинское курабье - Рецепт от Или Мамедовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

09:52

  • 152
Бакинское курабье - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО
Всегда в моде - 5 базовых летних вещей

Мода

6 июня 12:06

  • 729
Всегда в моде - 5 базовых летних вещей

7 июня 2019 09:52

Бакинское курабье - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Азербайджанский фуд-блогер Иля Мамедова на своей странице в Instagram поделилась рецептом классического бакинского курабье. Отличительным признаком бакинского курабье можно считать присутствие повидла в центре розочки из песочного теста.

  

Способ приготовления:

1) Размягченное сливочное масло (200 гр) смешать с сахарной пудрой (80 гр) , тщательно перемешать.

2) Добавить яичные белки (2 шт) комнатной температуры, ванилин (5 гр) и перемешать, всыпать муку (320 гр) и замесить мягкое тесто. Переложить в корнетик с насадкой в виде звездочки и выдавить на противень печенье.

3) Серединку у печенья слегка прижать пальцем и в углубление положить немного повидла или мармелада (у меня абрикосовый) .

4) Выпекать при температуре 210-220*С 10-12 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова 

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 152

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Гурмания

5 июня 12:24

  • 895
Вкусная курица с овощами - Рецепт от азербайджанского фуд-блогера - ФОТО

Гурмания

24 апреля 12:39

  • 1 879
Что нельзя есть натощак? - 7 продуктов - ФОТО

Гурмания

20 апреля 10:45

  • 1 284
Горячие бутерброды с креветками - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО