Как пьют кофе в разных странах? - ФОТО

Сегодня, 17 апреля, Международный день кофе. Предлагаем настоящим кофеманам познакомиться с рецептами этого напитка из разных стран.

КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ

Все знают, что в Турцию стоит ехать не только за жарким солнцем, красотами Стамбула и отелями "все включено", но и ради отличного кофе, который здесь готовят в турке на песке. Однако далеко не каждому известно, что одной из самых популярных добавок к этому крепкому и "строгому" напитку является желток. К свежезаваренному кофе добавляют 1 чайную ложку сахара и затем вливают в него хорошо взбитый желток. В итоге напиток получается очень питательным: обычно его подают со стаканом воды и лукумом.

КОФЕ ПО-КУБИНСКИ

Для тех, кто устал от кофе по-ирландски, но любит сочетание кофе и алкоголя, отличной альтернативой станет рецепт с Кубы. На солнечном острове кофе готовят очень долго: его не просто варят, а буквально кипятят, так что он получается густым и очень крепким. Когда напиток доходит до нужной кондиции, в него добавляют сахар (много сахара), и затем наступает очередь рома: теоретически ром можно заменить коньяком, но для чистоты вкуса лучше этого не делать.

КОФЕ ПО-ВЬЕТНАМСКИ

Кофе любят во всем мире, вне зависимости от уровня благосостояния жителей конкретной страны. Порой стесненность в средствах приводит к небольшим, но замечательным экспериментам и рецептам. Так, например, во Вьетнаме, где вместо дорогой арабики используют робусту, придумали свой способ приготовления кофе. Дело в том, что сливки и молоко - весьма скоропортящиеся и дорогостоящие продукты, и потому их заменили здесь на сгущенку, которую можно спокойно привозить из других стран и быть уверенным, что продукт не испортится. Для кофе по-вьетнамски вам потребуется: чашка, дно которой щедро полито сгущенкой, а также фильтр - его нужно поставить на чашку сверху и положить туда свежемолотый кофе. Слегка полейте его кипятком и дайте "настояться", а затем уже доливайте необходимое количество кипятка - чашка в итоге будет наполняться в течение 2-3 минут.

КОФЕ ПО-ЯПОНСКИ

Если на Западе основными поклонниками кофе долгое время были деловые мужчины, которые пили напиток без сахара и, как правило, даже без молока, то в Японии он стал скорее бодрящим десертом - приятным дополнением к ланчу или завтраку. Если возможности отправиться в Японию в данный момент у вас нет, можете воспользоваться их весьма нетривиальным рецептом и все приготовить дома самостоятельно. Для кофе по-японски вам потребуется: приготовить в турке сам кофе (40 гр молотых зерен), дать слегка остыть, после чего добавить в него 6 чайных ложек какао-порошка, и, конечно, не забудьте о сахаре. Получившуюся смесь поставьте обратно на плиту и доведите до кипения. Теперь кофе готов и его можно подавать к столу - только не забудьте украсить чашку взбитыми сливками.

КОФЕ ПО-АВСТРАЛИЙСКИ

Кофейной столицей Австралии является Мельбурн, где кафе с отменным ароматным напитком можно встретить буквально на каждом шагу - веский повод отправиться туда в поездку. На самом деле "кофе по-австралийски" - это столь хорошо знакомый нам флэт уайт. Его рецепт впервые открыли именно здесь: один бариста долго экспериментировал с соотношением молока и эспрессо и в итоге придумал новый рецепт: в чашку с 60 мл кофе вливают 100-120 мл подогретого молока с легкой пенкой. В итоге, в отличие от латте, на первый план здесь выходит вкус кофе, а не молока или всевозможных добавок.

КОФЕ ПО-АНГЛИЙСКИ

Рецепт кофе по-английски в первую очередь отражает тот факт, что Великобритания долгое время являлась могущественной империей, и благородные жители Англии могли позволить себе роскошь использовать сразу несколько различных сортов кофе. Для приготовления кофе по-английски вам потребуется с 200 г колумбийского кофе смешать такой же объем кофе индийского. И, главное, к этой смеси нужно добавить хорошо прожаренный и мелко нарезанный инжир (120 г). Пропустив все через кофемолку, можете приступать к завариванию кофе классическим способом.

КОФЕ ПО-ИРЛАНДСКИ

Легендарный коктейль на основе кофе появился благодаря шеф-повару Джозефу Шеридану, который в первой половине XX века работал в кафе у портового городка Фойс: дело в том, что в нем располагался транзитный узел трансатлантических авиалиний. Чтобы важные гости не скучали в ожидании своего самолета, их развлекали всевозможными яствами и напитками - в том числе предлагали и весьма согревающий кофе по-ирландски. К слову, в этом городе ежегодно 19 июля устраивают праздник в честь Шеридана, и профессионалы со всего мира практикуются в искусстве приготовления данного напитка. Вы тоже можете приготовить его у себя дома: возьмите 80 мл горячего черного кофе, размешайте в нем ложку коричневого сахара до полного растворения. Затем добавьте 40 мл виски и щедро украсьте взбитыми сливками.

КОФЕ ПО-ВЕНСКИ

Для европейского жителя ничего необычного в кофе по-венски нет, однако мы не могли не упомянуть его в нашем обзоре, ведь именно Австрии (а также Венеции) мы обязаны появлением кофе и кофеен. Как любой заграничный продукт, кофе могли себе позволить лишь состоятельные жители империи - он воспринимался ими в первую очередь как десерт. Именно из-за этой "сладкой" славы кофе по-венски принято щедро украшать взбитыми сливками, карамелью и шоколадной стружкой.

Н. Гасымова

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