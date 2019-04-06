Лапша по-азиатски за 15 минут - Рецепт от Или Мамедовой - ФОТО

Lady.Day.Az представляет рецепт лапши с курицей по-азиатски от азербайджанского фуд-блогера Или Мамедовой.

Необходимые ингредиенты (на 2 порции):

250 г пшеничной лапши

150 г куриного филе

2 красных перца

1-2 моркови

1 маленькая головка репчатого лука

5 ст.л. соевого соуса

3/4 ч.л тертого свежего имбиря

1 крупный зубчик чеснока

Обжаренный на сухой сковороде кунжут

Оливковое масло

Перья зеленого лука

Способ приготовления:

1. Подготавливаем овощи. Нарезаем на тонкие длинные слайсы куриное филе, репчатый лук, морковь и красный перец. Если есть специальная терка для корейской моркови, то вообще замечательно, используйте ее! Зубчик чеснока и имбирь натираем на мелкой терке.

2. Набираем в кастрюльку воду и ставим ее на огонь. При закипании воды разводим в ней соль и бросаем вариться лапшу.

3. За эти 5-7 минут варки лапши, раскаляем сковороду, добавляем оливковое масло и следом куриное филе с репчатым луком, чесночком . Через минуту добавляем к ним морковь и еще через минутку - красный перец. Обжариваем все 2-3 минутки на сильном огне, постоянно помешивая.

4. Откидываем лапшу на дуршлаг, затем добавляем сразу же к овощам, вливаем соевый соус, даем прожариться лапше еще минутку, после чего подаем с обжаренным кунжутом и зеленым луком.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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