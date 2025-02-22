Студентка рассказала, что живет с 40 видами аллергии

Студентка из Англии живет с 40 видами аллергии, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хлоя Рэмси, 19-летняя жительница Гэмпшира, рассказала о своей жизни с более чем 40 видами аллергий, которые превращают каждый день в борьбу. Среди них - редкая аллергия на воду, известная как аквагенная крапивница. При контакте с водой кожа Хлои покрывается зудящей сыпью, вызывающей ощущение, будто "по коже ползают муравьи".

"Иногда мне хочется соскоблить кожу ножом", - признается девушка.

Хлоя страдает аллергиями с шестимесячного возраста, но лишь недавно ей поставили диагноз "синдром пищевой пыльцы". Это объясняет большинство ее реакций на продукты, такие как бананы, картофель, клубника, киви, желейные конфеты и даже духи. Однако аллергия на воду остается самой необычной и сложной для понимания.

"Однажды я попала под дождь, ожидая поезда, и к тому времени, как добралась домой, не могла перестать чесаться. Я была похожа на наркоманку", - вспоминает она.

За свою жизнь Хлоя пережила множество опасных для жизни реакций, включая анафилактический шок, который не раз приводил ее в больницу. Чтобы контролировать аллергии, она дважды в месяц делает инъекции, но, по ее словам, они помогают лишь частично.

"Я одна из тех трех процентов, кому это лечение не приносит полного облегчения", - говорит Рэмси.

Несмотря на трудности, девушка старается сохранять оптимизм. Она также ведет таблицу в Excel, чтобы отслеживать свои аллергии, которые могут меняться по степени тяжести.