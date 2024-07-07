Назван способ заменить кондиционер в квартире морозилкой

Кондиционер в квартире можно заменить морозильной камерой. Простые способы охладить жилье назвал инженер-строитель Дмитрий Духовников в интервью газете "Взгляд", передает Day.Az.

Для этого нужно смочить одежду и положить ее в морозилку перед тем, как надеть. По словам эксперта, вещи остаются холодными примерно полчаса. Этого времени как раз хватает на то, чтобы успел остыть еще один комплект одежды. Духовников отметил, что научился этому методу в Израиле, где температура выше, чем в России.

Также инженер посоветовал к полудню и до самого спада жары занавешивать окна плотными шторами, а окна, выходящие на восток, занавешивать с вечера. Кроме того, можно наклеить на окна светоотражающую пленку. Не стоит забывать и про вентиляторы.