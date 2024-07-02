Названы лучшие способы защитить квартиру от аномальной жары

Одни из лучших способов защитить квартиру от жары являются светоотражающие пленки и шторы. Как передает Day.Az, об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru.

По его словам, согласно санитарным нормам, летом оптимальная температура в помещениях должна составлять плюс 20-22 градусов, однако в период аномальной жары таких результатов без кондиционера практически невозможно достигнуть. Больше всего тепла в помещения попадает через "слабые места" - окна, щели, при нагреве кровли. Защитить их, подчеркнул специалист, помогут светоотражающие пленки.

Бондарь рассказал, что при ее выборе стоит обратить внимание на светопропускающие свойства. Так, для окон на южной стороне предпочтителен показатель в 15-35 процентов. При это полностью блокировать доступ света в квартиру не стоит.

Альтернативным вариантом могут выступить шторы или жалюзи со светоотражающим покрытием. Их лучше выбирать светлых оттенков, особенно белому, поскольку такие цвета лучше отражают солнечные лучи. Для усиления эффекта их можно опрыскивать холодный водой. Специалист добавил, что этот способ поможет снизить температуру на несколько градусов.

Также Бондарь посоветовал реже включать бытовые приборы, которые нагреваются, в частности, в дневные часы. Это в том числе поможет снизить нагрузку на электросеть дома.