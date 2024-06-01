50-летняя Виктория Бекхэм раскрыла неожиданные изменения в диете

Британская предпринимательница, дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм раскрыла неожиданные изменения в диете. Интервью с ней публикует издание Grazia,передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

50-летняя знаменитость рассказала, что соблюдает дисциплину и тщательно следит за фигурой. "Я очень дисциплинированна в том, что я ем, как я тренируюсь и как работаю", - поделилась она, уточнив, что больше не отказывает себе в бокале вина и не считает калории.

Однако, по словам дизайнера, в молодости она всегда была озабочена тем, как выглядит. Предпринимательница призналась, что раньше не могла смотреть, как играют ее дети, поскольку все ее мысли были заняты внешним видом. В то же время Бекхэм заключила, что больше ее это не беспокоит.