Зендая повторила образ теннисистки в мини-платье для премьеры фильма

Голливудская актриса Зендая повторила образ теннисистки для премьеры фильма "Претенденты". Снимки появились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса Зендая позировала в бежевом мини-платье с корсетным лифом и длинным шлейфом. Образ дополнили браслеты-цепочки. Волосы ей уложили в высокий хвост, который завязали в косу, а также сделали легкий макияж. В руки она взяла теннисную ракетку и мяч.

На прошлой неделе Зендаю и Тома Холланда засняли на премьере фильма "Претенденты", которая состоялась в Лондоне. Актриса появилась на публике в белом платье-макси с открытой спиной и бантом на голове. Том Холланд вышел в свет в светлом костюме. Один из гостей закрытого мероприятия заснял, как влюбленные обнимали и целовали друг друга.