Звезда «Друзей» рассказала о плюсах старения

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс рассказала, что с возрастом стала увереннее в себе. Интервью 59-летней Кокс цитирует People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кокс, с возрастом она стала более амбициозной и перестала бояться пробовать новое и отказывать людям. "Так много времени тратится на раздумия: "Ох, если я туда не пойду, меня не пригласят опять. Вдруг это лучшая вечеринка на свете? Я не приду и все пропущу? Но идти не хочу, но..." Вот это нежелание задеть людей", - объяснила она.

Актриса рассказала, что во время съемок "Друзей" она была неуверенной в себе. "Теперь я не чувствую себя самозванкой: я пробую, изучаю новое, стараюсь. Тогда многое давалось проще, а сейчас, чтобы нравиться себе, нужно трудиться во всех смыслах", - размышляет о плюсах старения она.

Кокс призналась, что хочет совершенствоваться во всем, что умеет. "Я так многое делаю: играю на пианино, в теннис, люблю готовить - этому я научилась в карантин. Работа, режиссерство, актерство - я стала более амбициозной, потому что мне многое не все равно, я меньше ленюсь", - призналась она.