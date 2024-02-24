Девушка Леонардо Ди Каприо снялась для журнала Elle

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

25-летняя модель Виттория Черетти позировала в красном мини-платье без бюстгальтера. Лиф платья был отделан черным кружевом, под которым просвечивала фигура. На других фото она позировала в блузе, шортах и платье с глубоким декольте.

Слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти появились в мае 2023 года. Тогда знаменитостей заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В январе влюбленных заметили на свидании. Знаменитости попали в объективы фотографов, когда выходили из популярного ресторана Nobu.

В августе 2022 года Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Камилой Морроне. Влюбленные встречались около пяти лет, однако не выкладывали совместные фотографии в социальные сети и не позировали вместе на светских мероприятиях.