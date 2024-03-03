Домохозяек призвали посыпать раковины содой

Пищевая сода может оказаться эффективной в борьбе с устранением засора в раковине, рассказали эксперты "БелНовости".

Эксперты указали на преимущества соды: она безвредна, эффективна, а также недорога и может использоваться в профилактических целях.

Чтобы устранить засор, соду необходимо обжарить. Потребуется взять около 150 граммов порошка и хорошенько обжарить его на сухой сковороде. Далее нужно взять соду и растворить ее в стакане теплой воды. Полученным средством необходимо промыть засор. После того, как хозяйка налила смесь в слив, место нужно прикрыть тряпкой и оставить до утра. Затем необходимо промыть раковину достаточным количеством воды.

Если засор серьезный, для его устранения в слив понадобится высыпать целую пачку пищевой соды. После этого раковину нужно залить 500 миллилитрами горячей воды. Отверстие стоит прикрыть на 8-10 часов.

Lenta.ru