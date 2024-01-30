София Вергара рассказала свои правила в отношениях с мужчинами

Актриса София Вергара раскрыла свои правила в отношениях с мужчинами. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном 51-летняя актриса рассказала, что не будет встречаться с мужчинами младше нее. Но есть периодические исключения, - те, кто моложе ее на год.

"Для меня мужчины не могут быть моложе 50, а мне 51", - заявила актриса.

В июле 2023 года звезда "Американской семейки" София Вергара и актер Джо Манганьелло расстались после семи лет брака.

"Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни", - говорилось в официальном заявлении бывших супругов.

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джо Манганьелло.