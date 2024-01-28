Известная супермодель рассказала о зависимости и анорексии в начале карьеры

Известная американская супермодель, актриса, певица и бизнесвумен Беверли Джонсон рассказала, что в начале карьеры пережила анорексию и зависимость от наркотиков. Интервью с 71-летней звездой опубликовало издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джонсон была первой чернокожей моделью на обложке Vogue, пик ее карьеры пришелся на 1970-е и 1980-е. Тогда, вспоминает модель, она употребляла кокаин, чтобы не испытывать чувство голода, и верила, что он не вызывает привыкание. "Я съедала по два яйца и тарелке коричневого риса в неделю. В такси меня начинало трясти, и иногда я просила притормозить, чтобы купить себе пакет M&M"s", - рассказала она.

Позже проблема усугубилась, но она продолжила вести нездоровый образ жизни, так как на работе все хвалили ее за стройную фигуру. Взять себя в руки она смогла, когда однажды мать вытащила ее из ванны и поставила голой перед трюмо. "Я впервые увидела, что на меня смотрят собственные кости. Тогда я пробудилась", - сказала Джонсон, добавив, что не употребляет наркотики уже 50 лет.