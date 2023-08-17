Плечи, как у мужчины: не повторяй эту ошибку Хлои Морец — она «ломает» фигуру

Даже имея под рукой с десяток звездных стилистов и доступ к самым популярным люксовым брендам нельзя гарантировать идеально сбалансированный look. Эта беда и приключилась с Хлоей Морец: смотрим на ошибку - и исправляем ее вместе!

В юности Хлоя Морец считалась одной из самых красивых девушек в мире, но теперь звезда признается: годы буллинга в Сети заставили ее сомневаться в своей внешности. Став старше, актриса стала все чаще ошибаться в выборе аутфитов, и причина вовсе не в плохом вкусе: фигура Хлои начала меняться, а пропорции - требовать очень непростые фасоны.

Например, Хлое как невысокой девушке "показаны" каблуки и "удлиняющие" брюки-клеш. В свою очередь широкие плечи важно корректировать топами-халтер, пиджаками без гипертрофированных подплечников и заправленными в брюки и юбки рубашками. Но при этом те же заправленные рубашки укорачивают и без того широкое туловище - видишь, в чем проблема?