Вот как выглядели бы принцессы Disney в наше время - ФОТО

Молодая и талантливая чилийская художница из Сантьяго Фернанда Суарес взбудоражила Сеть своими работами. Вдохновившись принцессами Disney, она представила, как бы они выглядели в наше время.
Lady.Day.Az представляет серию работ молодой художницы:
Белль, "Красавица и чудовище"
Ариэль, "Русалочка"
Аврора, "Спящая красавица"
Золушка, "Золушка"
Мерида, "Храбрая сердцем"
Мулан, "Мулан"
Тиана, "Принцесса и лягушка"
Жасмин, "Аладдин"
Белоснежка, "Белоснежка и семь гномов"
Покахонтас, "Покахонтас"
Рапунцель, "Рапунцель"
Эсмеральда, "Горбун из Нотр-Дама"
Джейн, "Тарзан"
Мегара, "Геркулес"
Динь-Динь, "Питер Пэн"
Эльза, "Холодное сердце"
Н. Гасымова
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