Вот как выглядели бы принцессы Disney в наше время - ФОТО

Молодая и талантливая чилийская художница из Сантьяго Фернанда Суарес взбудоражила Сеть своими работами. Вдохновившись принцессами Disney, она представила, как бы они выглядели в наше время.

Lady.Day.Az представляет серию работ молодой художницы:

Белль, "Красавица и чудовище"

Ариэль, "Русалочка"

Аврора, "Спящая красавица"

Золушка, "Золушка"

Мерида, "Храбрая сердцем"

Мулан, "Мулан"

Тиана, "Принцесса и лягушка"

Жасмин, "Аладдин"

Белоснежка, "Белоснежка и семь гномов"

Покахонтас, "Покахонтас"

Рапунцель, "Рапунцель"

Эсмеральда, "Горбун из Нотр-Дама"

Джейн, "Тарзан"

Мегара, "Геркулес"

Динь-Динь, "Питер Пэн"

Эльза, "Холодное сердце"

Н. Гасымова

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