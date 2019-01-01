Fashion-фотограф Пярвин Бабаева: "Для меня все люди красивые" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Красоту увидеть в некрасивом" умеют не только поэты, но и фотографы, которые помимо работы с аппаратом, владеют чувством вкуса и собственным видением мира.

Lady.Day.Az представляет интервью с fashion-фотограф Пярвин Бабаева, снимающая под творческим псевдонимом Julie Dubois, где она рассказала о своем видении окружающего мира.

Напомним, что Пярвин недавно заняла второе место в одной из категорий престижного конкурса International Photography Awards (Russia), прошедшего под эгидой международного фотоконкурса IPA для профессиональных фотографов и фотографов-любителей, которые говорят по-русски. Она попала в тройку лидеров в двух номинациях - "Редакционная фотография", где второе место заняла серия фотографий под названием "Дорога перемен", на которых заснята азербайджанская певица Лейла Иззатова (Leys Izzy), и "Реклама/Концептуальное", где второе место заняла фотография "Радужная грусть". Кроме этого фотограф принимает участие в Международном конкурсе "35 awards", где уже попала в топ-34% лучших фотографов боди-арта, и топ-16% лучших фотографий боди-арта с работой под названием "Времена года. Осень-зима", топ-17 % лучших фотографов в категории мужского портрета, и топ-10% с фотографией под названием "Назад в прошлое".

Я училась в музыкальной школе, играла на флейте, но не планировала стать музыкантом. Я даже не заметила, как музыка в моей жизни перетекла в фотографию. Серьезно этим я уже занялась в Москве, куда мы переехали с семьей.

Сначала я снимала природу и жизнь городов. Любила снимать на пленку, потому что на пленке невероятно крутая детализация, мир на ней кажется иным.

Мне нравилось наблюдать за людьми, за их действиями, мимикой, взглядами. Так я увлеклась портретами. Мне было интересно отразить не просто красиво лицо человека, а отразить его внутренний мир. Я люблю показывать их таких, какие они есть на самом деле, глубоко внутри себя. И, по-моему, у меня это получается. Я еще ни разу не ошибалась.

Я вижу образами. Смотрю на человека и вижу его в образе. А бывает, что я ничего не вижу (смеется). Вот нет настроения, депрессия, и я сразу начинаю думать, зачем я вообще это делаю? А потом понимаю, что фотография - это то, что приносит мне удовольствие в этой жизни. Я выбрала эту жизнь, это мой путь, и мне нравится по нему идти.

Фотография для меня всегда была искусством. Мне нравится демонстрировать свое видение окружающего мира, людей.

Больше всего я люблю модную фотографию. Я все время ищу что-то новое, обожаю развиваться. И в своем деле постоянно изучаю что-то новое для себя. Например, когда я училась фотографии, я не думала, что займусь ретушью, а сегодня я этим зарабатываю. Еще увлеклась дизайном и нашла много интересного для себя в этом направлении.

Думаю, что, кроме портрета, мой конёк еще и создание модной истории. Я очень люблю именно этот жанр фотографии, где серия снимков рассказывают определенную историю. Когда-то подростком я писала рассказы (и как большинство писала "в стол"). Поэтому мне нравится придумывать сюжет, а потом передавать его через фотографии. Я словно снимаю кино, старое кино, где многоговорящие кадры сменяют друг друга и создают историю. В моем случае это, почему-то, почти всегда драма (улыбается).

Одна из моих модных историй под названием "Дорога перемен" заняла призовое место в международном конкурсе.

Начинающие модели почти всегда волнуются перед камерой. Чтобы избавить их от этого волнения, я просто разговариваю с ними. Нас учили тому, как работать с моделями, как общаться с ними, как просить сделать то, что ты хочешь. Когда ты уверен в чем-то на сто процентов, то у тебя не бывает стеснения, ты просто делаешь то, что считаешь нужным. Что перед объективом, что за ним, человек должен быть уверен в том, что делает и должен находить общий язык с тем, кем работает.

Прежде чем начать съемку, я должна познакомиться с человеком, поговорить с ним. Только после этого, я могу понять, какой образ ему подойдет. И почти всегда я провожу тестовую съемку, потому что это помогает определить правильный ракурс, расслабиться модели. Съемка потом протекает быстрее.

Для меня все люди красивые. Внешность - просто оболочка. Главное то, что внутри. Если внутри у человека свет, то этот свет будет отражаться и на внешности. Если в человеке есть какая-то изюминка, то кадр получится. И не важно, какие у него черты лица.

У меня много источников вдохновения. Это и старые голливудские фильмы, биографии знаменитых личностей, которыми я зачитываюсь. Особенно мне нравится Коко Шанель. Это невероятная женщина, которую и сегодня посчитали бы странной в этом обществе. Мне нравится и ее невероятная биография, и ее дизайнерские решения. Говоря о дизайнерах, меня также вдохновляют Юбер де Живанши и Ив Сен-Лоран. Кроме этого я люблю посещать музеи и картинные галереи. Окунаться в старину, в историю - о, это может затянуть меня надолго (улыбается).

Франгиз Агаларова