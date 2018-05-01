19 фактов об имениннике Джейми Дорнане - ФОТО

Главная роль в "50 оттенков серого" принесла Джейми Дорнану мировую славу. Мы решили покопаться в биографии актера и составили список интересных фактов о его увлечениях, работе и личной жизни.

1. Джейми Дорнан родился 1 мая 1982 года в семье акушера.

2. Свои детские годы актер провел не где-нибудь, а в Голивуде -правда, не в том, что раскинулся на холмах Калифорнии, в маленьком городке Голливуд в Северной Ирландии.

3. В студенческие годы Джейми вместе с друзьями организовал музыкальную группу под названием "Sons of Jim". Дорнан играл на гитаре, сам писал тексты песен и был вокалистом.

4. Джейми бросил учебу в университете ради модельного контракта. За плечами у Дорнана рекламные кампании Hugo Boss, Dior и Armani. В откровенных съемках для Calvin Klein его партнершей была Ева Мендес.

5. Будучи моделью, он встречался с Кирой Найтли. Целых два года!

6. А потом - со скандальной Линдси Лохан.

7. И, возможно, с Кейт Мосс.

"Кристиан и Пол связывают женщин в постели, но по очень разным причинам. Когда мотивация поступков столь различна, то и сами поступки будут выглядеть по-разному. Я очень расстроюсь, если люди скажут, что я играл одну и ту же роль дважды"

8. На большом экране Дорнан дебютировал в 2006 в фильме Софии Копполы "Мария-Антуанетта", исполнив роль любовника королевы.

9. На телевидении Джейми впервые появился в 2011 году в роли шерифа Грэхэма в сериале "Однажды в сказке".

10. В сериале "The Fall" Доран сыграл маньяка-убийцу Пола Спектора, за что был номинирован на премию BAFTA. Днем Спектор - милый психоаналитик, любящий отец и заботливый муж, а ночью - маньяк, мучающий женщин.

1. С 2013 года Джейми женат на английской актрисе Амелии Уорнер.

12. У супругов растет дочь.

13. Дорнан большой поклонник гольфа. В прошлом году на международном чемпионате Alfred Dunhill Links Championship он сыграл партию в гольф с Биллом Мюрреем и Хью Грантом.

14. Джейми не выходит из дома без ингалятора - он астматик.

15. Актер любит разговаривать с водителями ночных такси.

"Пару раз во время съемок фильма мне приходилось брить бороду и это по-настоящему шокировало мою дочку. Первые пару часов она смотрела на меня, словно говоря: "Люблю я тебя или нет? Думаю да, но не уверена...". Было не просто вернуть ее доверие"

16. Чтобы вжиться в роль Кристиана Грея, Дорнан, вместе с режиссером Сэмом Тейлор-Джонсоном, несколько раз посещал закрытые БДСМ-вечеринки.

17. Во время съемок "50 оттенков серого" Дорнан отказался раздеваться догола. По словам актера, пристрастие мистера Грея к насилию связано с детской психологической травмой, и именно это он хотел передать на экране.

18. Британский журнал GLAMOUR назвал Джейми Дорнана Самым сексуальным мужчиной года. Актер обошел старожилов рейтинга Бенедикта Камбербэтча и Роберта Паттинсона.

19. Несмотря на свою популярность, Дорнан страдает от комплексов по поводу собственной внешности.

"У меня, как и у всех людей, куча заморочек по поводу того, как я выгляжу. В детстве я был тощим и маленьким. Сейчас мне 32, но я ощущаю ту же неуверенность, что и в детстве. И когда я смотрю на свои фото, то вижу все того же тощего мальчишку. Честно говоря, мне это не нравится"

elle.ua