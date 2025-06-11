Девушка за три года 15 раз вышла замуж и попала в тюрьму

В Индии арестовали банду брачных аферистов, которые устроили 15 фиктивных свадеб за три года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает News9Live.

Мошенников разоблачили в городе Праяградж, штат Уттар-Прадеш. В тюрьму попала девушка, которая за три года 15 раз вышла замуж и числилась невестой еще у шести мужчин. Кроме нее наказали фальшивых индуистских и исламских духовных лиц. Также в банду входили люди, выдававшие себя за родственников невесты.

Охота за бандой началась после того, как в Уттар-Прадеше и соседних штатах участились случаи брачного мошенничества. Аферисты искали молодых людей, которые испытывали проблемы с поиском жены, втирались к ним в доверие и устраивали поддельные свадьбы. После этого невеста крала все драгоценности из дома и скрывалась.

Банду удалось задержать после того, как она устроила очередную аферу в Праяградже. Полиция получила сведения о готовящемся преступлении от информаторов. Сначала правоохранители арестовали выдававшую себя за невесту девушку, а затем задержали остальных участников банды.

Выяснилось, что вдохновителем преступлений был некий Шрирам Гурджара из штата Раджастхан. Именно он подбирал жертв и планировал преступления.