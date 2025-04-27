В Японии арестовали девушку за жестокое обращение с бойфрендом

В Японии арестовали молодую жительницу Осаки, которая отрубила бойфренду палец из ревности.

Как передает Day.Az, об этом пишет Japan Today.

23-летнюю Саки Сато арестовали после того, как в полицию обратился ее возлюбленный. Он рассказал, что девушка напала на него, заподозрив в неверности, и отрубила топориком безымянный палец "чтобы он не смог жениться на другой".

Японка отвергла обвинения и заявила, что молодой человек сам отрубил себе палец. Известно, что пара познакомилась в социальных сетях два года назад. С июля 2024 года они жили вместе. За это время они четырежды консультировались с полицией из-за проблем в отношениях.

Сато предъявлены обвинения по трем статьям о нападении. Помимо прочего, полицейские, прибывшие в дом молодых людей, заявили, что смартфон и сберегательная книжка мужчины были запреты в сейфе его возлюбленной.