Школа английского для детей – традиционная или онлайн? - ФОТО (R)

Большинство родителей, безусловно, осознают важность обучения своего ребенка английскому языку. Способность свободно разговаривать на иностранном языке, особенно таком популярном и широко используемом, как английский, имеет решающее значение в современном мире. К счастью, современные технологические решения позволяют учиться не только в традиционной школе, но и, в том числе, онлайн.

Есть ли смысл в онлайн-школе английского для детей? Или, может быть, лучше выбрать традиционную, стационарную форму обучения? В этой статье мы ответим на этот вопрос! Если вы хотите узнать, что лучше подходит вашему ребенку - обязательно читайте дальше.

Традиционная школа английского - преимущества и недостатки

Традиционная школа английского - понятие, хорошо известное каждому родителю. Много лет назад в крупных городах появились различного рода учреждения, предлагающие помощь в изучении иностранных языков. Преимуществом таких школ, безусловно, является широкий выбор. Хотя бывает, что в школе обучают только одному языку, но это довольно редкое явление.

Еще одним преимуществом - хотя и не для всех - является групповая работа. Языковые школы обычно предлагают организованные курсы для нескольких человек. Это позволяет вести беседы в парах и учиться на ошибках других учеников.

К сожалению, традиционные языковые школы редко ориентированы на учеников младшего возраста. Обычно в школах обучают также взрослых, что может привести к тому, что программа для детей будет недостаточно тщательно подготовлена ​​или же попросту не будет уделено достаточно времени индивидуальным потребностям маленьких учеников. Более того, такие учреждения, в основном, находятся в крупных городах. Это может быть серьезной проблемой для людей из небольших городов и поселков. Или же вовсе сделать обучение невозможным.

Онлайн-школа английского для детей - преимущества и недостатки

Онлайн-школа английского для детей - это решение, появившееся на рынке некоторое время назад, но настоящий бум этого метода произошел во время пандемии. Ничего удивительного - очень быстро выяснилось, что дистанционное обучение имеет массу преимуществ! Но давайте начнем с недостатков. На самом деле, есть одно главное возражение против онлайн-обучения. Это необходимость использования электронного оборудования. Многие родители предпочитают, чтобы их дети ограничивали время, пребывания перед экранами. Однако стоит понимать, что такое время используется чрезвычайно продуктивно! Уроки в Novakid, самой популярной онлайн школе английского для детей, длятся 25 минут. Это означает, что студенты не проводят много времени перед экраном. Поскольку урок длится недолго, ребенок не успеет заскучать. Его внимание максимально сосредоточено, что позволяет максимально продуктивно использовать это время.

Преимущество онлайн-школы английского для детей заключается еще и в том, что обучение может проходить из любой точки мира! Буквально! Поездка в отпуск или к бабушке с дедушкой на праздники не помешает систематическому обучению вашего ребенка. Что, конечно, существенно влияет на результаты.

Если вы все еще сомневаетесь, подойдет ли вашему ребенку онлайн-школа английского для детей, тогда Novakid предоставляет вам возможность пройти бесплатный пробный урок, прежде, чем принять решение о покупке.

Помните, что онлайн-обучение также экономит ваше время и деньги. А современные технологии позволяют сделать многое в плане обучения детей, подростков и взрослых.