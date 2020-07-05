5 женских качеств, которые мужчины находят наиболее привлекательными

Мужчина вряд ли попытается познакомиться с вами, если вы не будете для него привлекательны внешне, но физическая привлекательность - это еще не все. Есть и другие качества, которые очень нравятся мужчинам.

У вас есть все шансы привлечь его внимание, если...

1. Вы выглядите счастливой.

В одном из научных исследований, ученые выяснили, что внешнее проявление счастья зачастую считается мужчинами "наиболее привлекательным выражением эмоций в любой женщине". Если вы часто улыбаетесь, и, в целом, выглядите счастливой, то для окружающих мужчин вы кажетесь более открытой для знакомства, и они с куда большей вероятностью смогут перебороть свой страх перед общением с незнакомой девушкой и заговорить с вами.

Конечно, если мне некомфортно в каком-то окружении, то казаться солнечной и улыбчивой не так-то просто, но если я намерена на вечеринке с кем-то познакомиться, то должна как минимум выглядеть готовой к общению, а не отпугивать потенциальных партнеров мрачным выражением лица.

Это было одной из моих главных ошибок, когда мне было едва за 20 - я почему-то считала, что "настоящий мужчина" должен непременно перебороть страх отказа и среди всех улыбчивых и открытых девушек выбрать именно меня, мрачный и хмурый цветочек, сидящий в углу комнаты. С тех пор я поняла, что от меня не убудет, если для того, чтобы завязалось общение с симпатичным парнем, я лишний раз улыбнусь.

2. Вы умеете смеяться над чужими шутками.

В одном из проведенных в 2006 году исследований ученые пришли к выводу, что чувство юмора как мужчины, так и женщины считают невероятно важным для успешности отношений, но воспринимают его немного по-разному. Женщины хотят встречаться с веселым мужчиной с хорошим чувством юмора. С тем, кто сможет в случае чего развеселить или сделать мрачную обстановку далеко не такой мрачной. Мужчины же, с другой стороны, мечтают о женщине, которая будет считать их веселыми и будет смеяться над их шутками.

Если вам нравится парень, с которым вы общаетесь, то, скорее всего, вам понравится и его чувство юмора. Но даже если вам кажется, что какие-то из них не вполне удачные... Что ж, он хотя бы пытался, и если вы засмеетесь хотя бы из вежливости, это пойдет отношениям лишь на пользу.

3. Вы милая и вежливая.

Вам хоть раз доводилось слышать, чтобы парень с гордостью говорил своим друзьям: "Она лживая, ревнивая и мстительная сука, и поэтому я влюбился в нее по уши?" Вряд ли. Вам ведь не захотелось бы встречаться с полной сволочью? Вот и они не хотят.

Если вы будете милой, доброй и вежливой девушкой, это мгновенно добавит вам очков привлекательности в глазах окружающих мужчин. Ученые обнаружили, что, когда участники эксперимента заранее знакомились с людьми противоположного пола по их кратким характеристикам, они считали более привлекательными тех, про кого в характеристике были в основном написаны позитивные вещи, а не негативные или нейтральные.

Так что почаще говорите окружающим "спасибо", не воспринимайте людей в вашей жизни как должное и практикуйте альтруизм (что для женщин, как правило, не очень-то сложно). Если вы хотите привлечь в свою жизнь замечательного парня, воспитывайте в себе те качества, которые вам бы хотелось видеть в нем. Добрых людей привлекают те, кто похожи на них, и отталкивают противоположности.

4. Вы не носите маску, оставаясь самими собой.

Будьте собою. Просто будьте собою. Не надевайте на себя маску, притворяясь той, кого, как вам кажется, хочет видеть мужчина вашей мечты. Даже если это удастся, постоянное ношение такой невидимой маски очень выматывает - особенно такой, которая требует запереть ваши истинные эмоции в глубине души и выбросить подальше ключ от этой двери.

Вы ведь стремитесь к долгосрочным отношениям, а не к таким, которые развалятся на части из-за взаимных упреков, обвинений и нервных срывов всего через пару лет, разве не так? Большинство мужчин хотят, чтобы их партнеры были теми, кем кажутся, и они не смогут получить этого, если вы не будете собой.

Более того, вполне возможно, что для того, чтобы казаться более привлекательной, вам стоит... поумерить яркость макияжа. Результаты исследования, опубликованного в "Журнале экспериментальной психологии", указывают на то, что большинство женщин носят куда больше макияжа, чем мужчины считают привлекательным.

Стараясь понравиться мужчинам и сделать себя красивее, женщины зачастую добиваются совершенно обратного эффекта, и вместо того, чтобы привлечь к себе потенциальных партнеров, отталкивают их от себя. Образно говоря, для многих мужчин меньше значит больше. Так что старайтесь, чтобы макияж лишь подчеркивал естественную красоту, но не покрывал ваше лицо боевой индейской раскраской.

5. Вы можете о себе позаботиться.

Когда мне было едва за 20, я отчаянно искала свою "истинную" любовь, "того самого, единственного", родственную душу, которая дополнит меня, словно вторая половинка целого. Невероятную любовь, которая каким-то магическим образом исправит все мои недостатки и заставит почувствовать себя настоящей. Любимой.

Поверьте, парни способны распознать женщину-репей за километр и не подойдут к ней даже на расстояние вытянутой руки. Кто такая "женщина-репей"? О, это всего лишь женщина, застывшая в состоянии "вечного ребенка" и неспособная позаботиться о себе сама. Ни в чем. У таких женщин нет настоящих друзей, интересов и/или хобби. Они вечно ищут кого-то, кто сделает их жизнь полноценной и завершенной, но при этом не прилагают ни малейших усилий к тому, чтобы сделать ее полноценной и завершенной самостоятельно.

Поверьте, вы не хотите себе подобной судьбы. Она жалкая и одинокая. Так что научитесь самостоятельно справляться с собственными проблемами, и быть счастливыми даже в одиночку, если потребуется. Питайтесь здоровой пищей, но позволяйте себе тортик, если захотите. Занимайтесь спортом, если вам это нравится, и вы получаете от этого удовольствие. Найдите то, что приносит радость, и занимайтесь этим так часто, как у вас будет получаться. Говорите себе приятные вещи, которые вам хотелось бы слышать от других. Будьте добрее к себе. Это важно, и вы этого заслуживаете.

Это относится к вашему эмоциональному состоянию. Что вы делаете, когда выдается нелегкий день? Устраиваете себе горячую ванну с пеной и свечами, или орете на своего кота и детей? Вы не должны переставать заботиться о себе в зависимости от того, одна вы или в отношениях.

Забота о себе должна стать для вас постоянно практикой, потому что хотите не просто отношения на пару лет, а отношения, которые продлятся максимально долго. И если вы постоянно чувствуете раздражение, найдите способ успокаиваться, который подходит именно вам.

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