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Утренняя трапеза за 5 минут: Лера Изумруд показывает, как быстро приготовить завтрак <span class="color_red">- ВИДЕО</span>

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Утренняя трапеза за 5 минут: Лера Изумруд показывает, как быстро приготовить завтрак - ВИДЕО
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Утренняя трапеза за 5 минут: Лера Изумруд показывает, как быстро приготовить завтрак - ВИДЕО

Ранним утром мы не всегда едим основательно: кто-то не успевает, а у кого-то просто нет аппетита. Блогер Лера Изумруд поделилась рецептом аппетитного и сытного завтрака, который зарядит вас энергией на целый день.

Утро не бывает добрым, если вы плохо позавтракали. Не все любят завтракать плотно - по утру бывает сложно съесть суп или даже обыкновенную кашу. Поэтому многие заменяют полноценный прием пищи печеньками с чаем, бутербродом или сладкими хлопьями с молоком. Некоторые и вовсе предпочитают пропускать этот этап, а ведь именно завтрак помогает нам разбудить организм и начать день бодро.

К тому же, завтраки помогают стабилизировать вес. Если с утра организм получит достаточно питательных веществ, то к обеду вам не захочется заедать голод батончиками и жирной пищей. Утренняя трапеза позволяет привести ваше питание в баланс.

Блогер Лера Изумруд показала, как приготовить полезный завтрак, не затрачивая много времени. Для своего рецепта она выбрала идеальное сочетание ингредиентов: овощи, яйцо, зелень и рыба заряжают энергией на целый день и совсем не вредят фигуре.

Ингредиенты:

  • растительное масло - по вкусу;
  • яйцо - 1 шт;
  • кунжут - для подачи;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • руккола - несколько веточек;
  • томаты черри - 8-10 шт.;
  • слабосоленая форель - по вкусу;
  • хлеб.

Процесс приготовления

  • Для начала приготовим идеальное яйцо пашот.
  • Для этого выложите пищевую пленку на миску, вылейте в нее немного растительного масла, а затем аккуратно разбейте яйцо (желток и белок не должны перемешиваться). Добавьте кунжут, посолите и поперчите яйцо по вкусу. А теперь самый ответственный шаг - поднимите края пленки и соедините их так, чтобы получился мешочек. Закрутите его и закрепите "хвостик" обычной прищепкой, чтобы яйцо не пролилось.
  • Опустите мешочек в кипящую воду и варите яйцо в течение 3 минут.
  • Не будем терять драгоценные минуты: пока яйцо-пашот доходит до готовности, нарежьте рукколу и помидоры черри. Выложите их на половине тарелки равномерным слоем.
  • Слабосоленую форель нарежьте на равномерные ломтики и выложите на другом краю тарелки.
  • Ломтик хлеба можно подсушить в тостере, а можно подавать его свежим. Положите его на тарелку, а сверху выложите яйцо-пашот.
  • Перед подачей сделайте надрез на яйце.
  • Питательный и полезный завтрак готов! Приятного аппетита!

Желаем, чтобы ваше утро всегда было добрым и бодрым!

Woman.ru


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