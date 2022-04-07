Утренняя трапеза за 5 минут: Лера Изумруд показывает, как быстро приготовить завтрак - ВИДЕО

Ранним утром мы не всегда едим основательно: кто-то не успевает, а у кого-то просто нет аппетита. Блогер Лера Изумруд поделилась рецептом аппетитного и сытного завтрака, который зарядит вас энергией на целый день.

Утро не бывает добрым, если вы плохо позавтракали. Не все любят завтракать плотно - по утру бывает сложно съесть суп или даже обыкновенную кашу. Поэтому многие заменяют полноценный прием пищи печеньками с чаем, бутербродом или сладкими хлопьями с молоком. Некоторые и вовсе предпочитают пропускать этот этап, а ведь именно завтрак помогает нам разбудить организм и начать день бодро.

К тому же, завтраки помогают стабилизировать вес. Если с утра организм получит достаточно питательных веществ, то к обеду вам не захочется заедать голод батончиками и жирной пищей. Утренняя трапеза позволяет привести ваше питание в баланс.

Блогер Лера Изумруд показала, как приготовить полезный завтрак, не затрачивая много времени. Для своего рецепта она выбрала идеальное сочетание ингредиентов: овощи, яйцо, зелень и рыба заряжают энергией на целый день и совсем не вредят фигуре.

Ингредиенты:

растительное масло - по вкусу;

яйцо - 1 шт;

кунжут - для подачи;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

руккола - несколько веточек;

томаты черри - 8-10 шт.;

слабосоленая форель - по вкусу;

хлеб.

Процесс приготовления

Для начала приготовим идеальное яйцо пашот.

Для этого выложите пищевую пленку на миску, вылейте в нее немного растительного масла, а затем аккуратно разбейте яйцо (желток и белок не должны перемешиваться). Добавьте кунжут, посолите и поперчите яйцо по вкусу. А теперь самый ответственный шаг - поднимите края пленки и соедините их так, чтобы получился мешочек. Закрутите его и закрепите "хвостик" обычной прищепкой, чтобы яйцо не пролилось.

Опустите мешочек в кипящую воду и варите яйцо в течение 3 минут.

Не будем терять драгоценные минуты: пока яйцо-пашот доходит до готовности, нарежьте рукколу и помидоры черри. Выложите их на половине тарелки равномерным слоем.

Слабосоленую форель нарежьте на равномерные ломтики и выложите на другом краю тарелки.

Ломтик хлеба можно подсушить в тостере, а можно подавать его свежим. Положите его на тарелку, а сверху выложите яйцо-пашот.

Перед подачей сделайте надрез на яйце.

Питательный и полезный завтрак готов! Приятного аппетита!

Желаем, чтобы ваше утро всегда было добрым и бодрым!

Woman.ru