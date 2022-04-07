Утренняя трапеза за 5 минут: Лера Изумруд показывает, как быстро приготовить завтрак - ВИДЕО

Ранним утром мы не всегда едим основательно: кто-то не успевает, а у кого-то просто нет аппетита. Блогер Лера Изумруд поделилась рецептом аппетитного и сытного завтрака, который зарядит вас энергией на целый день.
Утро не бывает добрым, если вы плохо позавтракали. Не все любят завтракать плотно - по утру бывает сложно съесть суп или даже обыкновенную кашу. Поэтому многие заменяют полноценный прием пищи печеньками с чаем, бутербродом или сладкими хлопьями с молоком. Некоторые и вовсе предпочитают пропускать этот этап, а ведь именно завтрак помогает нам разбудить организм и начать день бодро.
К тому же, завтраки помогают стабилизировать вес. Если с утра организм получит достаточно питательных веществ, то к обеду вам не захочется заедать голод батончиками и жирной пищей. Утренняя трапеза позволяет привести ваше питание в баланс.
Блогер Лера Изумруд показала, как приготовить полезный завтрак, не затрачивая много времени. Для своего рецепта она выбрала идеальное сочетание ингредиентов: овощи, яйцо, зелень и рыба заряжают энергией на целый день и совсем не вредят фигуре.
Ингредиенты:
- растительное масло - по вкусу;
- яйцо - 1 шт;
- кунжут - для подачи;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- руккола - несколько веточек;
- томаты черри - 8-10 шт.;
- слабосоленая форель - по вкусу;
- хлеб.
Процесс приготовления
- Для начала приготовим идеальное яйцо пашот.
- Для этого выложите пищевую пленку на миску, вылейте в нее немного растительного масла, а затем аккуратно разбейте яйцо (желток и белок не должны перемешиваться). Добавьте кунжут, посолите и поперчите яйцо по вкусу. А теперь самый ответственный шаг - поднимите края пленки и соедините их так, чтобы получился мешочек. Закрутите его и закрепите "хвостик" обычной прищепкой, чтобы яйцо не пролилось.
- Опустите мешочек в кипящую воду и варите яйцо в течение 3 минут.
- Не будем терять драгоценные минуты: пока яйцо-пашот доходит до готовности, нарежьте рукколу и помидоры черри. Выложите их на половине тарелки равномерным слоем.
- Слабосоленую форель нарежьте на равномерные ломтики и выложите на другом краю тарелки.
- Ломтик хлеба можно подсушить в тостере, а можно подавать его свежим. Положите его на тарелку, а сверху выложите яйцо-пашот.
- Перед подачей сделайте надрез на яйце.
- Питательный и полезный завтрак готов! Приятного аппетита!
Желаем, чтобы ваше утро всегда было добрым и бодрым!