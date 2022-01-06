Утка, запеченная в духовке с яблоками - Пошаговый рецепт

Ингредиенты

Инструкция приготовления

1. Довести воду до кипения, влить уксус и кипятить еще 5 минут. Добавить лавровый лист, черный и душистый перец. Остудить.

2. Подготовленную утку поместить в глубокую миску, залить маринадом. Накрыть и поставить в холодильник мариноваться на сутки. В процессе маринования утку нужно несколько раз перевернуть.

3. Вынуть птицу из маринада и обсушить ее бумажным полотенцем. Натереть тушку внутри и снаружи солью и молотым перцем.

4. Яблоки помыть и нарезать дольками, нафаршировать утку.

5. Смазать утку сметаной или растительным маслом. Поместить в жаропрочную форму и накрыть фольгой.

6. Разогреть духовку до 200 С и запекать утку 2-2.5 часа. В последние 15 минут приготовления убрать фольгу, чтобы птица подрумянилась.

7. Подавать запеченную утку горячей вместе с любым гарниром на свой вкус.

Приятного аппетита!

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