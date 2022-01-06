Утка, запеченная в духовке с яблоками - Пошаговый рецепт

Ингредиенты
- тушка утки 1 шт.
- вода 1 л
- столовый уксус 100 мл
- лавровый лист 4 шт.
- горошины черного перца 10 шт.
- горошины душистого перца 5 шт.
- кислые яблоки 5 шт.
- сметана или растительное масло 4 ст.л.
- молотый перец по вкусу
- крупная соль по вкусу
Инструкция приготовления
1. Довести воду до кипения, влить уксус и кипятить еще 5 минут. Добавить лавровый лист, черный и душистый перец. Остудить.
2. Подготовленную утку поместить в глубокую миску, залить маринадом. Накрыть и поставить в холодильник мариноваться на сутки. В процессе маринования утку нужно несколько раз перевернуть.
3. Вынуть птицу из маринада и обсушить ее бумажным полотенцем. Натереть тушку внутри и снаружи солью и молотым перцем.
4. Яблоки помыть и нарезать дольками, нафаршировать утку.
5. Смазать утку сметаной или растительным маслом. Поместить в жаропрочную форму и накрыть фольгой.
6. Разогреть духовку до 200 С и запекать утку 2-2.5 часа. В последние 15 минут приготовления убрать фольгу, чтобы птица подрумянилась.
7. Подавать запеченную утку горячей вместе с любым гарниром на свой вкус.
Приятного аппетита!
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