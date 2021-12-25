Раскрыты правила подбора напитков к блюдам новогоднего стола

Эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус раскрыла россиянам правила подбора напитков к блюдам новогоднего стола. По ее словам, игристое вино подходит для большинства из них, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"И дело тут не в праздничном имидже, а в кислотности, присущей большинству игристых вин с небольшим остаточным содержанием сахара, которая подходит к совершенно разным блюдам: от салатов до индейки", - отметила специалист.

По словам Монкус, чем больше гостей соберется за столом, тем более универсальным должен быть напиток. Например, можно выбрать классический брют или "экстра драй" - сухое игристое с содержанием сахара чуть выше, чем в брюте.

Эксперт пояснила, что к некоторым блюдам стоит выбрать отдельные виды вина. Так, к историческому варианту оливье с раковыми шейками подойдет "зеро дозаж" из Шампани. Если же салат готовится с колбасой, то можно отдать предпочтение "асти секко" - сухому ароматному образцу из того же сорта винограда, что и традиционный сладкий асти. Аналогичные рекомендации можно применять к селедке под шубой.

К заливной рыбе стоит подавать Гави ди Гави или грюнер вельтлинер, а красная и черная икра сочетается с классическими брютами, добавила Монкус. К горячим блюдам на стол можно поставить шардоне из Нового света, к рыбе - совиньон блан из Новой Зеландии или шенен блан из ЮАР. К стейкам рекомендуются ароматные полнотелые вина, к примеру, чилийский карменер.

К фастфуду - например, чипсам, бургерам, снекам, специалист рекомендовала приобрести несколько бутылок базового просекко.