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7 декабря 2021 18:12

Бельгийские вафли из цельнозерновой муки с ягодами - Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1,5 ст. пшеничной цельнозерновой муки
  • 0,5 ст. овсяных хлопьев
  • 2 ст. черники
  • 1,5 ст. нарезанной клубники
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 1,5 ст. молока 0-1,5% жирности
  • 2 яичных белка
  • 3 ст. л. коричневого сахара
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 0,5 ст. кленового сиропа или меда

Приготовление:

  • Включите вафельницу в розетку и нагрейте.
  • В одной миске смешайте муку, овес, разрыхлитель и соль. В другой миске соедините молоко, белки, сахар и масло.
  • Вылейте жидкую смесь в сухую. Перемешать до получения однородной консистенции. Аккуратно добавьте 1 стакан черники.
  • Смажьте вафельницу растительным маслом. Наливайте примерно по 2 столовые ложки теста и жарьте в 1-2 минуты.
  • Положите в небольшой сотейник оставшиеся ягоды и кленовый сироп. Нагревайте на маленьком огне в течение 5 минут.
  • Полейте вафли ягодным соусом (теплым или холодным) и подавайте.

Приятного аппетита!

elle.ua


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