Бельгийские вафли из цельнозерновой муки с ягодами - Пошаговый рецепт

Ингредиенты:
- 1,5 ст. пшеничной цельнозерновой муки
- 0,5 ст. овсяных хлопьев
- 2 ст. черники
- 1,5 ст. нарезанной клубники
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 1,5 ст. молока 0-1,5% жирности
- 2 яичных белка
- 3 ст. л. коричневого сахара
- 1 ст. л. растительного масла
- 0,5 ст. кленового сиропа или меда
Приготовление:
- Включите вафельницу в розетку и нагрейте.
- В одной миске смешайте муку, овес, разрыхлитель и соль. В другой миске соедините молоко, белки, сахар и масло.
- Вылейте жидкую смесь в сухую. Перемешать до получения однородной консистенции. Аккуратно добавьте 1 стакан черники.
- Смажьте вафельницу растительным маслом. Наливайте примерно по 2 столовые ложки теста и жарьте в 1-2 минуты.
- Положите в небольшой сотейник оставшиеся ягоды и кленовый сироп. Нагревайте на маленьком огне в течение 5 минут.
- Полейте вафли ягодным соусом (теплым или холодным) и подавайте.
Приятного аппетита!
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