Американский яблочный пирог - Пошаговый рецепт

И хотя яблочный пирог древнее самих Соединенных Штатов, любовь американцев к этому десерту сделала его национальным символом домашнего уюта и благополучия.

Пирог, который состоит из двух слоев теста, наполненных яблочно-коричной начинкой, является самым популярным и любимым в Северной Америке. Чаще всего этот десерт подают к столу вместе с мороженым или взбитыми сливками, но находятся гурманы, которые предпочитают заедать его изрядным куском острого сыра чеддер.

Для американского пирога лучше всего подходит рубленое тесто благодаря своей маслянистой, рассыпчатой структуре. Что касается начинки - для нее традиционно используют яблоки Голден, Гренни Смит или Брэберн. Можно смешать два или три различных сорта яблок, так получится еще вкуснее и ароматней.

Еще один важный момент - пирог нельзя разрезать сразу после выпечки. Все фруктовые пироги должны настаиваться в течение 3-4 часов перед подачей.

Ингредиенты

Для теста:

2 1/2 чашки (350 грамм) муки

1 чайная ложка соли

2 столовые ложки (30 грамм) сахара

1 чашка (226 грамм) сливочного масла, охлажденного и нарезанного

1/4 до 1/2 чашки (60-120 мл) ледяной воды

Для начинки:

1,1 кг яблок (около 6 больших), очищенных и нарезанных 5 мм дольками

1/4 чашки (50 грамм) сахара

1/4 чашки (55 грамм) коричневого сахара

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка молотой корицы

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха (по желанию)

1/4 чайной ложки соли

2 столовые ложки (30 грамм) сливочного масла

1 1/2 столовые ложки (15 г) кукурузного крахмала

Для подачи:

Взбитые сливки или ванильное мороженое

Приготовление

В кухонный комбайн поместить муку, соль и сахар, слегка взбить. Добавить масло и взбивать около 15 секунд.

Постепенно влить воду, взбивая, чтобы тесто собралось в комок. Переложить тесто на рабочую поверхность и собрать в шар. Разделить тесто пополам, расплющить каждую половину в диск, накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник примерно на один час.

После того, как тесто достаточно охладится, вынуть одну часть из холодильника и положить на слегка посыпанную мукой поверхность. Раскатать тесто в 30 см круг и переложить в форму диаметром 23 см. Накрыть полиэтиленовой пленкой и вернуть в холодильник.

Затем вынуть вторую порцию теста и раскатать его 30 см круг. Переложить на застеленный пергаментом противень, накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник.

В большой миске смешать нарезанные яблоки с сахаром, лимонным соком, молотой корицей, мускатным орехом и солью. Дать постоять при комнатной температуре в течение 30 минут. Затем поместить яблоки вместе с соком в сито, расположенное над большой миской. Пусть яблоки стекают в течение 15-30 минут или пока не получится примерно 1/2 стакана (120 мл) сока.

Поместить яблочный сок и сливочное масло в кастрюлю. Варить на среднем огне, пока жидкость не уменьшится в объеме до 1/3 чашки (80 мл).

Тем временем вынуть верхний слой теста и дать постоять при комнатной температуре в течение 10 минут. Переложить яблоки в большую миску и смешать их с кукурузным крахмалом. Затем влить приготовленный сироп и перемешать. Выложить яблоки вместе с сиропом в нижний корж. Смазать края теста водой, а затем поместить верхний корж над яблоками. Красиво защипать края и сделать надрезы для выхода пара. Накрыть пирог полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник, чтобы охладить тесто, пока разогревается духовка.

Разогреть духовку до 220 градусов С. Выпекать пирог около 45-55 минут. Если края начнут слишком быстро румяниться, накрыть их фольгой. Переложить пирог на решетку и дать постоять в течение 3-4 часов перед нарезкой.

Подавать пирог теплым или холодным с ванильным мороженым или сливками. Пирог можно хранить при комнатной температуре в течение 2-3 дней.

Приятного аппетита!

ivona.bigmir.net