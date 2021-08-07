9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Кофе - любимый напиток миллионов людей. Но он может легко превратиться в яд, если употреблять его бесконтрольно.

Если проанализировать исследования медиков, взрослому человеку необходимо около 200 мг кофеина в день, чтобы взбодриться. Реакция у каждого из нас индивидуальна и зависит от восприимчивости организма к веществу. В первую очередь, стоит полагаться на свои ощущения, ведь даже у здорового человека чашка крепкого кофе может вызвать учащенное сердцебиение.

Сколько можно пить кофе без вреда для здоровья

Принято считать, что максимальная доза кофеина составляет 400 мг в день - это около четырех чашек кофе. Для беременных лимит снижается до 300 мг, подросткам нельзя больше 100 мг, а детям до 10 лет лучше вообще избегать его.

Более высокие дозы кофеина могут вызвать различные заболевания, например, артериальную гипертензию, мерцательную аритмию и нарушения артериального давления.

Пик влияния кофеина наступает через 2 часа после употребления, поэтому лучше отказаться от кофе, чая и черного шоколада хотя бы за 4 часа до сна.

Признаки передозировки кофеином

Если ты превысишь рекомендованную дозу кофеина, у тебя могут наблюдаться следующие симптомы:

Нервозность

Беспричинное беспокойство

Покраснение лица

Учащенное сердцебиение

Подергивание мышц

Раздражительность

Проблемы с ЖКТ

Отрывочные мысли

Бессвязная речь

Если передозировка умеренная, и ты всего лишь нервничаешь, это пройдет само собой. Просто не принимай кофеин 48 часов ни в каком виде. При более серьезных симптомах обратись к врачу.

К счастью, по заявлениям медиков, редко кому удается принять опасную для жизни дозу кофеина: обычному человеку физически сложно выпить такой объем жидкости. Но если ты будешь регулярно употреблять более 500 мг кофе в сутки, проблемы со здоровьем тебе гарантированы.

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