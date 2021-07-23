Чабрец - Полезные свойства

В последнее время все больше лечебных трав и растений становятся частью повседневной диеты. Трава чабреца (или тимьяна) - одна из них. Лечебные свойства чабреца давно слывут одними из самых полезных: эта многолетняя трава, плодоносящая маленькими орешками в сентябре, часто используется и в кулинарии, и в лечебной косметике, и в качестве лекарства от многих недугов. Мы изучили полезные свойства и противопоказания чабреца.
Своими полезными свойствами чабрец обязан обилию дубильных веществ, урсоловой и олеиновой кислотам, а также смолам и жирам, которые в большом количестве содержатся в траве. В этом растении также много витаминов, в особенности B и С, поэтому оно считается одним из ведущих антисептиков и дезинфицирующих средств.
Самым распространенным лекарственным применением чабреца считаются противокашлевые препараты - трава и содержащиеся в ней эфирные масла хорошо помогают при кашле, таким образом являясь лекарством против бронхитов, особенно детских, заметно облегчая симптомы и при астме.
Самым популярным настоем чабреца при бронхитах считается приготовленный из 1 столовой ложки измельченной травы, залитой стаканом кипятка. Обычно такой настой должен потомиться под крышкой или в термосе в течение 2 часов, после чего его нужно сцедить. И детям, и взрослым рекомендуется принимать настой по чайной ложке несколько раз в день после еды.
Чабрец также обладает эффективными потогонными свойствами, недаром многие доктора прописывают его при ОРВИ, гриппе и заложенном носе. Чай с чабрецом снимает тяжесть при простуде, помогает при головной боли, вызванной заложенным носом, облегчает состояние при мигренях и в целом улучшает самочувствие больного. Его также прописывают людям, страдающим бессонницей: регулируя нервную систему, этот волшебный настой нормализует психическое состояние.
Польза чабреца замечена и при расстройствах пищеварительной системы, особенно после тяжелого и насыщенного жирной пищей обеда. Чабрец можно пить несколько дней или разово - эффект будет замечен сразу.
Настойку чабреца используют наружно при артритах и для лечения ревматизма, а также в виде компрессов при самых разнообразных кожных заболеваниях.
Помимо полезных свойств чабреца просто необходимо упомянуть и противопоказания. Как и в случае с любой травой, чабрец может нанести вред организму при неправильном употреблении в пищу и неразумном обращении с ним. Среди главных противопоказаний чабреца и его настойки - употребление травы при беременности. Кормящим матерям тоже не рекомендуется использовать настой чабреца в пищу - повышенное содержание эфирных масел может негативно сказаться на молоке и здоровье ребенка. Избегать чабреца советуют тем, у кого проблемы с желудком, печенью и почками, у кого наблюдается повышенная кислотность организма, а также людям со сниженной функцией щитовидной железы.
Чтобы трава чабреца оказывала свое максимально полезное действие, заготовку лучше всего делать в самом начале лета: как правило, первые цветы чабреца, богатые эфирными маслами, появляются уже в начале июня. Обычно его сушат в сухом и темном месте пучками, подвешенными головками вниз.
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