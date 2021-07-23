Чабрец - Полезные свойства

В последнее время все больше лечебных трав и растений становятся частью повседневной диеты. Трава чабреца (или тимьяна) - одна из них. Лечебные свойства чабреца давно слывут одними из самых полезных: эта многолетняя трава, плодоносящая маленькими орешками в сентябре, часто используется и в кулинарии, и в лечебной косметике, и в качестве лекарства от многих недугов. Мы изучили полезные свойства и противопоказания чабреца.

Своими полезными свойствами чабрец обязан обилию дубильных веществ, урсоловой и олеиновой кислотам, а также смолам и жирам, которые в большом количестве содержатся в траве. В этом растении также много витаминов, в особенности B и С, поэтому оно считается одним из ведущих антисептиков и дезинфицирующих средств.

Самым распространенным лекарственным применением чабреца считаются противокашлевые препараты - трава и содержащиеся в ней эфирные масла хорошо помогают при кашле, таким образом являясь лекарством против бронхитов, особенно детских, заметно облегчая симптомы и при астме.