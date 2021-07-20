4 привычные пары продуктов, которые нельзя смешивать

Мы привыкли сочетать эти продукты между собой. Но ученые выяснили, что они мешают друг другу нормально усваиваться.
Рассмотрим случаи, когда употребление некоторых продуктов друг с другом совершенно бессмысленно.
Кофе и бутерброды с сыром
Такой завтрак давно стал классическим. Но проблема в том, что кофеин препятствует нормальному усвоению кальция из сыра. Поэтому лучше употреблять эти продукты отдельно друг от друга.
Макароны и мясо
Ученые считают, что подобная комбинация может со временем спровоцировать сахарный диабет. В процессе пищеварения крахмалистые углеводы, которые содержатся в макаронах, превращаются в сахар. Когда он вступает в реакцию с белками из мяса, образовываются опасные соединения, способные стать причиной развития болезни.
Гречка и молоко
Гречка и молочные продукты плохо сочетаются. Дело в том, что гречка богата железом, которое мешает усвоению кальция, содержащемуся в молоке. В результате продукты нейтрализуют пользу друг друга.
Молочные продукты и бананы
Йогурт и банан - основа многих смузи. Но диетологи считают, что сладкие фрукты необходимо есть отдельно, чтобы они лучше перерабатывались организмом и не перегружали его лишними калориями.
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