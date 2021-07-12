4 продукта, которые ни в коем случае нельзя мыть перед приготовлением - ФОТО

Каждый взрослый человек знает, что продукты перед употреблением необходимо мыть. Однако, как оказалось, такая привычка может навредить.

Есть продукты, мытье которых не просто бесполезно само по себе, но и может принести вред. Поэтому ни в коем случае их не мой.

Курица

В курице достаточно часто можно найти бактерию под названием "сальмонелла". Многие надеются, что если помыть мясо, то бактерия исчезнет. Но это совсем не так. Более того, она попадет в воду и окажется на твоих руках, а также раковине. Естественно, ничего хорошего в этом нет.

Повара советуют сразу же приступать к термической обработке куриного мяса - благодаря высокой температуре все бактерии и умрут. То же самое касается и другого мяса.

Яйца

В современном мире яйца, как правило, обрабатываются специальным раствором, который призван защищать яйцо от вредных веществ и микроорганизмов.

Если яйца помыть, пленка смоется, и яйцо может стать опасным.

Макароны

Макароны нельзя мыть ни при каких обстоятельствах. Шеф-повара итальянских ресторанов считают такой шаг настоящим преступлением, так как после промывки, макароны теряют много крахмала. А именно наличие крахмала обеспечивает "идеальную" сцепку пасты и соуса.

Грибы

Грибы очень хорошо впитывают воду и теряют из-за нее упругость (а это уже не очень вкусно). Поэтому мыть грибы в классическом понимании не стоит.

Их можно лишь сполоснуть и сразу же высушить бумажным полотенцем. Не более того.

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