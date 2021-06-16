Топ-5 самых полезных летних ягод - ФОТО

Клубника

Эта красная ягода не только вкусная, но и необычайно полезная. Клубника - отличный источник витамина С, которого, вопреки распространенному мнению, в ней больше, чем в лимоне или чесноке. Кроме того, витамин С практически не разрушается при низких температурах, так что ягоды можно спокойно замораживать и есть круглый год. Клубника также богата биофлавоноидами - мощными природными антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами и замедляют процессы старения. Высокое содержание калия и магния делает ягоду необычайно полезной для здоровья сердца, сосудов и головного мозга.

Что касается фигуры, клубника - низкокалорийная ягода, она содержит всего 33 ккал на 100 г. Горсть ягод подойдет для самостоятельного перекуса или станет дополнением к вашей утренней овсянке, витаминному смузи и даже овощному салату.

Малина

Еще одна сезонная ягода, которая поспевает сразу за клубникой и практически не уступает ей по количеству полезных свойств. Малина содержит большое количество пищевых растительных волокон (особенно нерастворимой клетчатки), что способствует правильному пищеварению и снижает риск набора веса. Богатый витаминный и антиоксидантный состав ягоды обеспечивает надежную защиту от повреждений свободными радикалами и патогенными организмами, мешает развитию воспалений и очищает организм от токсинов. Флавоноиды в составе благотворно сказываются на здоровье сердца и сосудов, обеспечивая профилактику различных хронических заболеваний. Малина чуть калорийнее клубники - 52 ккал на 100 г., однако тоже является диетическим продуктом.

Смородина

Еще один кладезь витаминов и микроэлементов - смородина. По количеству полезных свойств, черная смородина уверенно лидирует, красная чуть-чуть ей уступает, а вот белая, к сожалению, остается далеко позади. Эти маленькие кислые ягоды необычайно богаты витаминами группы В, витаминами С, Е и D, что обеспечивает комплексное укрепление всех систем организма. Богатый антиоксидантный состав смородины защищает клетки от повреждения свободными радикалами и замедляет процессы старения. Смородина - природный источник соединений калия, который (вместе с натрием) регулирует водно-солевой баланс организма (в частности, предотвращая отеки) и улучшает кислотно-щелочной, поддерживая оптимальный pH внутри самих клеток. Калорийность ягоды наверняка понравится всем, кто следит за фигурой, - всего 50 ккал. на 100 г.

Вишня

Вишня уступает остальным ягодам по сладости, но не по количеству полезных веществ. Богатый витаминный состав (А, С, Е и витамины группы В) благотворно сказывается на работе сердечно сосудистой и нервной систем, качестве зрения и памяти. Флавоноиды в составе защищают организм от повреждения свободными радикалами и продлевают молодость, не давая проявляться внешним признакам старения. Кроме того, активные вещества в составе ягод стимулируют выработку мелатонина, что помогает нормализовать сон и улучшить общее самочувствие. Благодаря высокому содержанию клетчатки, вишня нормализует работу пищеварительной системы и помогает снизить уровень холестерина. Всего одна горсть ягод является примерно четвертью суточной нормы клетчатки, а 50 ккал на 100 г. точно не принесут ни малейшего вреда вашей фигуре.

Черника

Найден главный источник антиоксидантов (а значит красоты и молодости), и это - черника. Ягода находится почти на вершине списка ORAC (международная классификация, измеряющая антиоксидантную ценность продуктов). Всего горсть черники способна обеспечить мощную защиту организма от повреждений свободными радикалами, воспалений, вирусов и бактерий. Помимо витаминов, уже перечисленных выше, черника богата витамином К (что редкость для ягод), который отвечает за здоровье костей, а так же препятствует кальцификации и разрушению стенок сосудов. Кроме того, активные вещества в составе этой ягоды способны повышать остроту зрения и обеспечивают профилактику его "падения". Калорийность черники выше, чем у остальных ягод - 84 ккал на 100 г., однако это по‑прежнему немного, особенно для такого количества полезных свойств.

Фото: LEGION-MEDIA

Bazaar.ru