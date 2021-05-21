21 мая 2021

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Шакшука с баклажанами - Пошаговый рецепт

Шакшука по сути - восточная яичница. Кроме традиционных помидоров и перца, мы добавим в нее баклажаны.

Ингредиенты

  • баклажан 1 шт.
  • репчатый лук 1-2 шт.
  • сладкий перец 1 шт.
  • помидоры 3 шт.
  • чеснок 3 зубчика
  • острый перец 1 шт.
  • яйца 4 шт.
  • соль, молотый перец по вкусу
  • оливковое масло для обжаривания
  • пряная зелень для подачи

Приготовление

1. Баклажан очистить от кожицы и нарезать соломкой или кубиками. Посолить и дать постоять полчаса, затем промыть и обжарить на большой сковороде в небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета.

2. Лук нарезать полукольцами, добавить к баклажанам и готовить до мягкости. Добавить в сковороду болгарский перец без перегородок и семян, нарезанный соломкой.

3. Помидоры залить кипятком на минуту и снять кожицу. Мякоть нарезать небольшими кубиками и добавить к овощам. Тушить, постоянно помешивая, пока жидкость не испарится.

4. Чеснок мелко порубить, острый перец без перегородок и семян нарезать соломкой и добавить к овощам, приправить солью и перцем и перемешать.

5. Ложкой сделать углубления в овощах до самого дна и аккуратно разбить в них яйца. Посолить и довести до готовности на слабом огне.

6. Подавать шакшуку сразу после приготовления, посыпав измельченной зеленью. 

Приятного аппетита!

ivona.bigmir.net


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