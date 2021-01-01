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1 января 2021 16:14

5 простых рецептов салата с редиской - ФОТО

После приготовлений сложных блюд на новогодний стол хочется чего-то быстрого и легкого? Предлагаем вашему вниманию 5 простых рецептов салата с редиской:

Простой салат с редиской и яйцом

На 4 порции салата вам нужно:

  • 300 гр. редиски;
  • 4 яйца, сваренных вкрутую;
  • 3-4 веточки укропа;
  • 3 ст.л. сметаны;
  • соль на ваш вкус.

Приготовление:

1. Редиску нужно помыть и порезать на тонкие кружки.

2. Переложить редис в миску и добавить мелко порубленный укроп.

3.  Мелко порубить яйца, на кольца или полукольца, как получится.

4. Добавить яйца в миску, посолить и добавить сметану.

5. Все хорошо перемешать и можно подавать салат из редиски с яйцом!

Салат из редиски, огурца и зеленого лука -  классический рецепт

Для всеми любимого салата нужно:

  • 2 небольших огурца;
  • 1 пучок редиски;
  • пучок зеленого лука;
  • 50 мл. сметаны;
  • соль на ваш вкус.

Приготовление:

1. Нарезаем огурцы тонкими дольками, редис тонкими кружками. Зеленый лук мелко порубить.

2. Выложить все овощи и зелень в небольшую миску, добавить сметану и соль. И все хорошо перемешать.


 

Салат из редиса, огурца и капусты - простой рецепт

Простой и свежий рецепт. На 4-5 порций нужно:

  • 2 небольших огурца;
  • 1/2 пучка редиски;
  • 1,5 стакана нарезанной капусты;
  • полпучка укропа, мелко порубить;
  • соль на ваш вкус.

Для заправки:

  • можно использовать оливковое масло;
  • и добавить 1 ч.л. винного уксуса

Приготовление:

1. Нарезать огурцы и редиску - кружками, капусту нашинковать.

2. Все ингредиенты выложить в миску или большую тарелку, добавить заправку и перемешать.

Рецепт салата с редиской, курицей и яйцом

На 2 порции салата вам понадобится:

  • 50 гр. салата ромэн или других салатных листьев;
  • 8 редисок;
  • 1 копченая или жареная грудка;
  • 4 яйца сваренных вкрутую;
  • 2-3 ст.л. майонеза
  • горсть листьев базилика (если есть).

Приготовление:

1. Листья салата промыть, просушить бумажным полотенцем и выложить на дно каждой тарелки.

2. Редис вымыть и порезать на кружочки, посыпать сверху листьев салата.

3. В небольшой миске смешать мелко порезанную курицу с майонезом, по полпорции выложить сверху редиски. Посыпать нарезанным базиликом и поперчить.

4. Яйца остудить после варки, почистить и порезать на половинки или четверти. Аккуратно выложить вокруг курицы. Салат с редисом, курицей и яйцом можно подавать.

Рецепт салата из редиски с огурцом и свеклой

На 4-6 порций салата вам понадобится:

  • 2 большие или 3 средние свеклы;
  • 8-10 средних редисок;
  • 1 небольшой огурец;
  • горсть грецких орехов для украшения;
  • соль и перец на ваш вкус.

Для заправки:

  • 3 ст.л. оливкового масла;
  • 1,5 ст.л. белого винного уксуса;
  • сок половинки лимона
  • приправы (любые ваши любимы для салатов).

Приготовление:

1. Свеклу нужно предварительно отварить, очистить и порезать соломкой.

2. Огурец и редис нарезать соломкой. Овощи выложить в салатницу.

3. Смешать в небольшой миске ингредиенты для заправки и добавить в салат.

Приятного аппетита!

По материалам fit-and-eat.ru


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