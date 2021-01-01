5 простых рецептов салата с редиской - ФОТО

После приготовлений сложных блюд на новогодний стол хочется чего-то быстрого и легкого? Предлагаем вашему вниманию 5 простых рецептов салата с редиской:

Простой салат с редиской и яйцом

На 4 порции салата вам нужно:

300 гр. редиски;

4 яйца, сваренных вкрутую;

3-4 веточки укропа;

3 ст.л. сметаны;

соль на ваш вкус.

Приготовление:

1. Редиску нужно помыть и порезать на тонкие кружки.

2. Переложить редис в миску и добавить мелко порубленный укроп.

3. Мелко порубить яйца, на кольца или полукольца, как получится.

4. Добавить яйца в миску, посолить и добавить сметану.

5. Все хорошо перемешать и можно подавать салат из редиски с яйцом!

Салат из редиски, огурца и зеленого лука - классический рецепт

Для всеми любимого салата нужно:

2 небольших огурца;

1 пучок редиски;

пучок зеленого лука;

50 мл. сметаны;

соль на ваш вкус.

Приготовление:

1. Нарезаем огурцы тонкими дольками, редис тонкими кружками. Зеленый лук мелко порубить.

2. Выложить все овощи и зелень в небольшую миску, добавить сметану и соль. И все хорошо перемешать.





Салат из редиса, огурца и капусты - простой рецепт

Простой и свежий рецепт. На 4-5 порций нужно:

2 небольших огурца;

1/2 пучка редиски;

1,5 стакана нарезанной капусты;

полпучка укропа, мелко порубить;

соль на ваш вкус.

Для заправки:

можно использовать оливковое масло;

и добавить 1 ч.л. винного уксуса

Приготовление:

1. Нарезать огурцы и редиску - кружками, капусту нашинковать.

2. Все ингредиенты выложить в миску или большую тарелку, добавить заправку и перемешать.

Рецепт салата с редиской, курицей и яйцом

На 2 порции салата вам понадобится:

50 гр. салата ромэн или других салатных листьев;

8 редисок;

1 копченая или жареная грудка;

4 яйца сваренных вкрутую;

2-3 ст.л. майонеза

горсть листьев базилика (если есть).

Приготовление:

1. Листья салата промыть, просушить бумажным полотенцем и выложить на дно каждой тарелки.

2. Редис вымыть и порезать на кружочки, посыпать сверху листьев салата.

3. В небольшой миске смешать мелко порезанную курицу с майонезом, по полпорции выложить сверху редиски. Посыпать нарезанным базиликом и поперчить.

4. Яйца остудить после варки, почистить и порезать на половинки или четверти. Аккуратно выложить вокруг курицы. Салат с редисом, курицей и яйцом можно подавать.

Рецепт салата из редиски с огурцом и свеклой

На 4-6 порций салата вам понадобится:

2 большие или 3 средние свеклы;

8-10 средних редисок;

1 небольшой огурец;

горсть грецких орехов для украшения;

соль и перец на ваш вкус.

Для заправки:

3 ст.л. оливкового масла;

1,5 ст.л. белого винного уксуса;

сок половинки лимона

приправы (любые ваши любимы для салатов).

Приготовление:

1. Свеклу нужно предварительно отварить, очистить и порезать соломкой.

2. Огурец и редис нарезать соломкой. Овощи выложить в салатницу.

3. Смешать в небольшой миске ингредиенты для заправки и добавить в салат.

Приятного аппетита!

По материалам fit-and-eat.ru