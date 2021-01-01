5 простых рецептов салата с редиской - ФОТО

После приготовлений сложных блюд на новогодний стол хочется чего-то быстрого и легкого? Предлагаем вашему вниманию 5 простых рецептов салата с редиской:
Простой салат с редиской и яйцом
На 4 порции салата вам нужно:
- 300 гр. редиски;
- 4 яйца, сваренных вкрутую;
- 3-4 веточки укропа;
- 3 ст.л. сметаны;
- соль на ваш вкус.
Приготовление:
1. Редиску нужно помыть и порезать на тонкие кружки.
2. Переложить редис в миску и добавить мелко порубленный укроп.
3. Мелко порубить яйца, на кольца или полукольца, как получится.
4. Добавить яйца в миску, посолить и добавить сметану.
5. Все хорошо перемешать и можно подавать салат из редиски с яйцом!
Салат из редиски, огурца и зеленого лука - классический рецепт
Для всеми любимого салата нужно:
- 2 небольших огурца;
- 1 пучок редиски;
- пучок зеленого лука;
- 50 мл. сметаны;
- соль на ваш вкус.
Приготовление:
1. Нарезаем огурцы тонкими дольками, редис тонкими кружками. Зеленый лук мелко порубить.
2. Выложить все овощи и зелень в небольшую миску, добавить сметану и соль. И все хорошо перемешать.
Салат из редиса, огурца и капусты - простой рецепт
Простой и свежий рецепт. На 4-5 порций нужно:
- 2 небольших огурца;
- 1/2 пучка редиски;
- 1,5 стакана нарезанной капусты;
- полпучка укропа, мелко порубить;
- соль на ваш вкус.
Для заправки:
- можно использовать оливковое масло;
- и добавить 1 ч.л. винного уксуса
Приготовление:
1. Нарезать огурцы и редиску - кружками, капусту нашинковать.
2. Все ингредиенты выложить в миску или большую тарелку, добавить заправку и перемешать.
Рецепт салата с редиской, курицей и яйцом
На 2 порции салата вам понадобится:
- 50 гр. салата ромэн или других салатных листьев;
- 8 редисок;
- 1 копченая или жареная грудка;
- 4 яйца сваренных вкрутую;
- 2-3 ст.л. майонеза
- горсть листьев базилика (если есть).
Приготовление:
1. Листья салата промыть, просушить бумажным полотенцем и выложить на дно каждой тарелки.
2. Редис вымыть и порезать на кружочки, посыпать сверху листьев салата.
3. В небольшой миске смешать мелко порезанную курицу с майонезом, по полпорции выложить сверху редиски. Посыпать нарезанным базиликом и поперчить.
4. Яйца остудить после варки, почистить и порезать на половинки или четверти. Аккуратно выложить вокруг курицы. Салат с редисом, курицей и яйцом можно подавать.
Рецепт салата из редиски с огурцом и свеклой
На 4-6 порций салата вам понадобится:
- 2 большие или 3 средние свеклы;
- 8-10 средних редисок;
- 1 небольшой огурец;
- горсть грецких орехов для украшения;
- соль и перец на ваш вкус.
Для заправки:
- 3 ст.л. оливкового масла;
- 1,5 ст.л. белого винного уксуса;
- сок половинки лимона
- приправы (любые ваши любимы для салатов).
Приготовление:
1. Свеклу нужно предварительно отварить, очистить и порезать соломкой.
2. Огурец и редис нарезать соломкой. Овощи выложить в салатницу.
3. Смешать в небольшой миске ингредиенты для заправки и добавить в салат.
Приятного аппетита!
По материалам fit-and-eat.ru