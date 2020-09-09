Вся правда о суши - Разоблачаем мифы - ФОТО

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Суши в Баку стало очень популярным. В столице есть много специализированных ресторанчиков, которые все время полны посетителей. Но это блюдо, став популярным, обросло мифами. Lady.Day.Az решил рассказать всю правду о самом знаменитом японском блюде.

МИФ 1. СУШИ - ТРАДИЦИОННОЕ ЯПОНСКОЕ БЛЮДО

Большинство считает, что суши - традиционная японская еда. Это не так. Суши как блюдо стали относительно популярными в Японии в самом начале ХХ века. С точки зрения истории этот продукт - новорожденный. Суши в Японии были способом хранения, когда сырую рыбу заворачивали в рис и закладывали в ледники для ферментации. Есть их как отдельное блюдо понравилось появившимся в Японии иностранцам, и во всем мире начался бум на суши.

МИФ 2. СУШИ ЕДЯТ СЕТАМИ

Суши - это в первую очередь филигранная, идеальная нарезка рыбы. Для каждой рыбы существует своя технология и техника, которой обучаются очень много лет. Кроме того, рыба в суши должна быть холодной, а рис - теплым. Принести на стол такой продукт практически невозможно. Поэтому в любом более-менее серьезном суши-баре в Токио, Сиднее, Нью-Йорке или Лондоне вам никогда не дадут набор суши. Отдельный суши-мастер будет готовить суши поштучно, чтобы вы по-настоящему смогли насладиться их вкусом. Поэтому лучше заказывать суши по одному.

МИФ 3. ВАСАБИ, СОЕВЫЙ СОУС И ИМБИРЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К СУШИ

Вы никогда в Японии в серьезном суши-баре не увидите васаби и соевый соус на столе. Почему? Потому что это действительно важный ингредиент в приготовлении суши. Суши-мастер сам положит на комочек риса ровно то количество васаби и смажет рыбу ровно тем количеством соуса, что необходимы для раскрытия вкуса.

МИФ 4. СУШИ ЕДЯТ ПАЛОЧКАМИ

Большинство японцев едят суши руками, обращаясь с ними так же, как мы - с пирожком. И при этом никогда не макают суши в соевый соус рисом. Потому что он при этом размокает и разваливается. А еще потому, что выдающийся по вкусноте рис - одно из главных достижений суши. И один повар от другого отличается тем, как и с чем он его сварил. Только кажется все просто, на самом деле это целое искусство, которое может быть уничтожено каплей соуса. Именно поэтому в соевый соус - в Японии значительно более концентрированный - окунают только рыбу, предварительно перевернув суши, а не смачивают в нем рис.

МИФ 5. СУШИ ГОТОВЯТ ТОЛЬКО ИЗ СВЕЖЕЙ РЫБЫ

В Японии есть две категории рыбы для суши: или живая (не свежая!), или замороженная.

Живой рыбы для суши в Баку не существует, а есть только охлажденная или замороженная.

МИФ 6. К СУШИ НИЧЕГО НЕ ДОБАВЛЯЮТ

В Японии активно используют вкусовые и ароматические компоненты в суши. Это может быть соус, масло или пряный состав, которым смазывают рыбу. Так добиваются вкусового богатства и разнообразия блюда.

МИФ 7. БОЛЬШИНСТВО РОЛЛОВ - ЭТО ЯПОНСКАЯ ЕДА

Ничуть не бывало! То, что мы называем роллами, все эти "Филадельфии" и "Калифорнии", было придумано в начале 70-х японскими поварами, работавшими в Канаде и США. Это самое дерзкое, что может произойти с суши, тут в начинках возникает и крем-чиз, и майонез, и масса других нетрадиционных вещей.