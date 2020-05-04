Легкий рецепт панкейков от фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

Lady.Day.Az представляет очень легкий и запоминающийся рецепт панкейков, которым на своей странице в Instagram поделилась фуд-блогер Фарида Нури.

Ингредиенты:

Сахар - 2ст.л

Яица - 2 шт.

Молоко - 2 стакана

Мука - 2 стакана

Соль - 1ч.л

Разрыхлитель -1 пакетик

Масло растительное - 8 ст.л

Способ приготовления:

1) Яйца, сахар, молоко, соль взбить венчиком.

2) Добавить муку и разрыхлитель (лучше просеять). Хорошенько перемешать. Добавить масло и довести тесто до однородной массы.

3) Сковороду с очень хорошим покрытием, к которой ничего не прилипает, хорошенько разогреть. Выкладываем на небольшом расстоянии тесто большой ложкой. Выпекаем до появления пузырьков. Как только появляются пузырьки, переворачиваем и выпекаем вторую сторону буквально пол минуты.

4) Подавать их можно с различными топпингами, вареньем, джемом, сгущенкой, шоколадной пастой и медом.

Приятного аппетита!