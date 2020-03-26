Почему цветная капуста должна быть в рационе? - 5 аргументов

Очень часто в супермаркете мы проходим мимо продуктов, которые на самом деле заслуживают внимания. Один из таких - цветная капуста. Этот крестоцветный овощ - кладезь полезных углеводов, клетчатки, антиоксидантов, витаминов, калия, кальция и железа. Рассказываем, почему нам всем стоит есть цветную капусту и как ее правильно готовить.

В чем польза?

Останавливает воспалительные процессы. Антиоксиданты, которыми богата цветная капуста, укрепляют стенки клеток, что помогает защитить их от повреждений и предотвратить окислительные процессы. Это предотвращает ослабление иммунитета и снижает риск развития хронических заболеваний.

Регулирует артериальное давление. Сульфорафан - соединение, содержащееся в цветной капусте, - играет важнейшую роль в нормализации кровяного давления. Кроме того, он способствует укреплению стенок сосудов и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Укрепляет кости. Цветная капуста необычайно богата витамином К, который отвечает за твердость костей, улучшает свертываемость крови и препятствует кальцификации кровеносных сосудов, делая их более эластичными.

Укрепляет иммунитет. Порция цветной капусты содержит суточную норму витамина С (это в несколько раз больше, чем в цитрусовых), который повышает устойчивость организма к вирусам, предотвращает развитие воспалительных процессов и стимулирует выработку собственных антител организма.

Способствует снижению веса. Цветная капуста, как и все овощи, по большей части состоит из углеводов. Тем не менее она является одним из любимых продуктов диетологов, благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки и витаминов. Это отличная альтернатива картофелю, рису и макаронам.

Как готовить цветную капусту?

Из цветной капусты можно сделать пюре. Просто приготовьте соцветия на пару, добавив травы, черный перец и столовую ложку оливкового масла. Приложив минимум усилий, вы получите вкусное, питательное блюдо с гораздо меньшим количеством калорий, чем, например, в картофельном аналоге.

Если пюре вам не по вкусу, обжарьте целые соцветия на небольшом количестве оливкового масла, посыпьте свежей или сушеной зеленью. Такое блюдо может стать отличным ужином, ведь цветная капуста имеет низкий гликемический индекс, благодаря чему не спровоцирует скачков сахара в крови.

Из цветной капусты можно приготовить основу для пиццы! Для этого смешайте пюре из соцветий с яйцом и щепоткой соли, сформируйте основу и выпекайте ее 6−8 минут. После этого выкладывайте любую начинку и выпекайте еще 20 минут. Это отличная полезная альтернатива любимому вредному лакомству.

Кроме того, цветная капуста может быть ингредиентом для вашего овощного смузи. Она придаст напитку кремовую текстуру и сладковатый вкус.

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