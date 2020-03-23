Топ-3 закусок фуд-блогера Фариды Нури - ФОТО

Топ-3 моих любимых закусок:

Хумус

Для этого блюда вам понадобятся 0,5 кг отварного нута, 3 ст.ложки тхины, сок 1 лимона, соль, перец, паприка, 3 зубчика чеснока и немного воды. Все забрасываете в блендер и взбиваете до состояния пюре. Блюдоо готово!

Авокадо паста

1 спелый мягкий авокадо размять вилкой, добавить много мелко порубленной петрушки, сок 1 лимона, пармезан, 1 мелко нарезанный красный лук и чайную ложку уксуса! Без пармезана тоже очень вкусно.

Форшмак

Кто не знает, это такой паштет из селедки. Услышав ингредиенты, можно подумать, что это сумасшествие, но это очень вкусно!

Положите в блендер филе 1 пачки сельди, в оставшемся в пачке масле замочите мякиш 3 кусков хлеба и добавьте к рыбе, туда же добавьте 100 гр. сливочного масла и 1 сочное яблоко, ну и 1 вареное яйцо. Взбивайте все это до состояния мусса. Взбивайте подольше, он должен быть однородным и воздушным.

Приятного аппетита!

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