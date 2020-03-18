Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт плова от Или Мамедовой - ФОТО

Совсем немного осталось до праздника Новруз! Многие уже начали готовить традиционные сладости, но какой праздник без Шаха всех азербайджанских застолий - плова?

Lady.Day.Az представляет рецепт ароматного плова и хрустящего газмаха из домашнего теста от популярного фуд-блогера Или Мамедовой, которым она поделилась на своей странице в Instagram.

Необходимые ингредиенты для плова:

3,5 ст риса

200 гр сливочного масла

½ ст шафрановая настойка

соль, лимонная кислота

Для газмаха:

160 гр муки

80 гр растопленного сливочного масла

60 мл воды

тмин (джиря, не путать с зирой)

соль

Способ приготовления:

1. Хорошенько промываем рис в нескольких водах, до тех пор, пока не сольется весь крахмал и вода не станет прозрачной. Затем замачиваем рис в соленой воде на 3 часа, как минимум. Желательно замачивать рис на ночь.

2. Высыпаем щедрую щепотку шафрана в стакан, заливаем его кипятком и даем настояться, накрыв блюдцем.

3. Ставим кастрюлю с водой (для плова) закипать.

4. Как только вода закипит, добавляем чуток лимонной кислоты, следом солим (лучше пересолить, чем недосолить!) и выкладываем в воду ранее замоченный рис. Готовим до полутвердости риса, периодически помешивая. Рис должен увеличиться в размере вдвое и подниматься на поверхность бурлящей воды. Откидываем рис на дуршлаг. Топим сливочное масло.

5. На дно кастрюли выливаем 3 ст.л растопленного сливочного масла и застилаем дно подготовленным тестом для газмаха:

Для газмаха необходимо замесить мягкое тесто из муки, растопленного сливочного масла, воды и соли. Оставить отдохнуть на полчаса (оно станет еще нежней), затем раскатать, посыпать тмином, вновь раскатать и оставить на рабочей поверхности чуть подсохнуть. Заветренную сторону в дальнейшем уложим на дно кастрюли.

6. Итак, выложив тесто на масляное дно, делаем на нем надрезы ножом или стаканом; посыпаем на него 1/3 риса из дуршлага, сверху поливаем 2-3 ложками растопленного сливочного масла и настойкой шафрана. Повторяем эту процедуру еще 2 раза, после чего оборачиваем крышку кухонным полотенцем и накрываем кастрюлю. "Шапка" для крышки нужна для того, чтобы пар, выделяющийся при томлении впитывался в полотенце, а не стекал водой обратно в кастрюлю.

7. Саму кастрюлю кладем на разогретую чугунную посуду или другую железную подставку, которую размещаем непосредственно на самой конфорке. Убавляем огонь и томим рис около 45 минут-часа.

8. Доя кураги с изюмом: В сковородке разогреваете 2 ст.л подсолнечного масла, добавляете сливочное масло (около 1 ч.л) и светлый изюм. Обжариваете, постоянно помешивая (они даже чуток вздуются) около 2-3 минут. Перекладываете на тарелочку и проделываете ту же процедуру с курагой.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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