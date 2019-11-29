Десерты по знакам Зодиака - Какой подходит именно вам? - ФОТО

Решаясь на очередной guilty pleasure, доверьтесь звездам - они подскажут, какой десерт обязательно поднимет вам настроение и заодно обеспечит множеством лайков в инстаграме.

Овен

Торт "Павлова"

Во время очередного бранча с подругами советуем заказать "Павлову". Воздушный торт-безе со взбитыми сливками, свежими фруктами и ягодами обязательно придется по вкусу требовательным Овнам, которые по достоинству оценят красивую подачу.

Телец

Трюфель

Тельцы знают, чего хотят, и яркой обертке предпочитают достойное содержание. Трюфели из ганаша, покрытые порошком какао, - то, что точно оправдает ваши ожидания и обеспечит необходимой порцией сладкого.

Близнецы

Макарон

Не терять позитивного настроя жизнерадостным Близнецам помогут пирожные макароны. Фисташковые, миндальные, ягодные, лимонные, кокосовые - эти фотогеничные пирожные обязательно напомнят вам об отпуске на Лазурном Берегу и станут действенным противоядием от угрюмых будней.

Рак

Бельгийские вафли

Десерты для эмоциональных и чувствительных Раков - отдельное лекарство от плохого настроения. Поэтому вместо того, чтобы плакать в подушку, советуем заварить ароматный чай и заказать в любимой пекарне бельгийские вафли с ягодами и шоколадной пастой.

Лев

Вишневый пирог

Если в перерывах между шумными вечеринками с игристым вином и сложносочиненными десертами вам захочется перевести дух и подзарядиться, предлагаем воспользоваться беспроигрышным планом действий: включить любимый фильм, укутаться в плед и съесть кусок по-домашнему вкусного вишневого пирога. Любите готовить? Закупитесь необходимыми ингредиентами и приготовьте пирог сами.

Дева

Торт с ягодами

Клубника, малина, смородина, черника - едва ли мы ошибемся, если скажем, что ягоды способны заменить вам любые сорта шоколада и пирожных. Но если стакан ягод для вас - слишком просто, советуем присмотреться к многоярусным тортам, украшенным свежими ягодами и дополненным аппетитной ягодной начинкой.

Весы

Американское печенье

Не можете решить, какой десерт выбрать? Предлагаем отдать голос за американское печенье с кусочками шоколада. Если приготовите его самостоятельно - без муки и сахара, получите идеальный перекус, который не навредит вашей фигуре.

Скорпион

Мороженое

Вы из числа тех, кто готов есть мороженое 24/7, - угадали? Советуем не отказываться от любимого десерта - особенно в выходные, когда можно включить Netflix и забиться под одеяло, захватив с собой банку любимого мороженого - ванильного, шоколадного или карамельного. А лишние калории вы всегда сможете сжечь в спортзале.

Стрелец

Чизкейк

Уверены, вы проштудировали десертные меню не в одном ресторане, попробовали множество кондитерских шедевров и даже умеете выбирать их под настроение. Однако десерт, с которым вы точно не ошибетесь, - это чизкейк: достаточно легкий, чтобы вы не пожалели о том, что съели сладкое.

Козерог

Брауни

Повысить уровень гормона счастья Козерогам поможет шоколадный брауни. Советуем пробовать десерт в разных вариантах: с орехами и без, с различными топпингами. Если боитесь за фигуру, отдайте предпочтение брауни без глютена и сахара. Такой можно найти во многих магазинах здорового питания или приготовить самостоятельно.

Водолей

Тирамису

Творческим Водолеям советуем отвлекаться от дел и не забывать про кофе-брейки, позволяя себе аппетитный тирамису. Многослойный воздушный десерт с сыром маскарпоне и завораживающим кофейным вкусом, пожалуй, еще никого не оставлял равнодушным.

Рыбы

Донат

Американские пончики, или донаты самых разных форм и вкусов обеспечат вас, мечтательные Рыбы, необходимой порцией сладкого - чтобы вы противостояли невзгодам и приступили к достижению своих целей с новыми силами.

Glamour.ru

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