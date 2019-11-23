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23 ноября 2019 09:30

4 причины есть блюда из тыквы

Осень - идеальное время для приготовления блюд из тыквы. Этот универсальный продукт можно использовать как в сладких, так и в острых блюдах. Тыква помогает восполнить необходимые запасы витаминов A, E и C. Кроме того, содержащаяся в ней клетчатка снабдит вас энергией на весь день и стабилизирует уровень сахара в крови. Тыква одинаково полезна в сыром, запеченном и консервированном виде.

Полезные свойства тыквы

  • Тыква богата минералами. Калий, магний и железо оказывают положительное влияние на сердце, регулируют кровяное давление и снабжают кислородом эритроциты.
  • Большое содержание антиоксидантов. Тыква полна бета-каротина и важных антиоксидантов, которые восстанавливают клетки организма.
  • Низкая калорийность. В 100 граммах тыквы насчитывается всего 30 калорий и 0,1 грамма жира. Регулярное потребление тыквы помогает сбросить вес, а большое содержание клетчатки надолго оставляет чувство сытости. Чтобы получить богатый белком перекус, смешайте полстакана консервированной тыквы с нежирным греческим йогуртом, корицей, мускатным орехом и медом.
  • Тыквенные семена. При приготовлении тыквы не забудьте оставить ее семена, ведь они наполнены калием, магнием, цинком и железом. Жареные семена станут отличным снеком.

Bazaar.ru

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