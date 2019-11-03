19 невероятно полезных гаджетов, которые нужны каждому на кухне

Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы жир со сковородки не брызгал во все стороны, руки не пахли чесноком, а грязь не залезала во всевозможные щели, которые есть на кухне. Для того чтобы уберечь вас от этих ночных кошмаров, мы собрали 19 незаменимых гаджетов для кухни, которым найдется место на ваших полках.

Кухонные приспособления

Для идеально ровных и тонких ломтиков сыра

Этот прибор поможет нарезать продукты без помощи ножа

Ложка для теста поможет сохранить руки чистыми

О таком приспособлении летом мечтает каждый...

Нож для быстрого и аккуратного нарезания сосисок

Отделить желтки от белков с этим приспособлением - проще простого!

Нож для нарезки фруктов и овощей на салаты. Экономит массу времени!

Никакого теста по всему столу и на руках

Удобная складная разделочная доска

Оригинальный держатель для лопатки

Кружка с необходимым кармашком

Держатель для пакетов с зажимами

Крупы и мука больше не будут рассыпаться

Эта крышка - очень полезная штуковина

Доска с контейнером для отходов

Пресс для чеснока

Заглушка для щелей

Чтобы предотвратить разбрызгивание жира...

Она мне нужна!

Источник: Pure